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Салах завалил со штрафного за Египет, как будто в него вселился ворошиловский стрелок

Салах завалил со штрафного за Египет, как будто в него вселился ворошиловский стрелок
Eurosport

8 мин. назад

Еще один красивый гол египетского артиста.

На Кубке Африки-2019 Уганда сразилась с Египтом.

На 36-й минуте Египет получил право на штрафной удар. К мячу подошел Мохамед Салах, прицелился, сверкнул черными глазами и вонзил пулю в девятину.

  • В первом матче группового этапа Кубка Африки Египет обыграл Зимбабве – 1:0.
  • Уганда покарала ДР Конго – 2:0.
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