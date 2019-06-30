Eurosport
Салах завалил со штрафного за Египет, как будто в него вселился ворошиловский стрелок
Еще один красивый гол египетского артиста.
На Кубке Африки-2019 Уганда сразилась с Египтом.
На 36-й минуте Египет получил право на штрафной удар. К мячу подошел Мохамед Салах, прицелился, сверкнул черными глазами и вонзил пулю в девятину.
- В первом матче группового этапа Кубка Африки Египет обыграл Зимбабве – 1:0.
- Уганда покарала ДР Конго – 2:0.
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