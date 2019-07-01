Египетская инстаграм-модель Мерхан Келлер, к которой домогался игрок сборной Египта Амр Варда, раскритиковала звезду «фараонов» Мохамеда Салаха.

Ранее Салах поддержал отчисленного из национальной команды Варду, заявив, что каждый заслуживает второго шанса.

«Салах – это бог в Египте, и я даже не преувеличиваю. На родине к нему относятся не как к футболисту, а как к богу. Он не может сделать ничего неправильного. Его слова подвергают меня опасности. Прямо сейчас я не смогу приехать в свою страну, если захочу навестить семью.

Люди будут нападать на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты – а египетские болельщики в сто раз хуже. В ситуации с Салахом меня шокирует то, что он вообще никак не был замешан в этом скандале. Я понимаю, что тут есть человеческая сторона: Варда – его товарищ по команде, и он пытается встать на его сторону, пытается его поддержать.

Но все это можно было сделать в личном разговоре. Он мог подойти к Варде и сказать, что тот совершил ошибку, удостовериться, что такого не произойдет в будущем. Но он поступил иначе, он по-прежнему находится на стороне Варды, и этот факт меня ранит. Салах – один из самых узнаваемых людей в мире. После его слов люди стали еще больше беспокоить меня.

Вы не представляете, в каком количестве я получаю сообщения с ненавистью и угрозами. Ужасно видеть, как с тобой делают мемы, как все смеются над тобой и таким образом уходят от обсуждения главной проблемы», – приводит слова модели Mirror.

Сейчас Салах выступает на Кубке африканских наций. В последнем матче «фараоны» выиграли у Уганды (2:0), Салах забил один из мячей.

В последний раз египтяне выигрывали Кубок африканских наций в 2010 году.

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