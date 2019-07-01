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Салах поддержал Варду, который отправил фото пениса модели. Теперь эту девушку травит народ Египта

Салах поддержал Варду, который отправил фото пениса модели. Теперь эту девушку травит народ Египта
Евгений Коростелев

1 час назад

Мерхан Келлер явно не заслуживает порицания.

Футболист сборной Египта Амр Варда влип в сексуальный скандал во время Кубка африканских наций. Полузащитник писал в соцсетях девушкам, а одной из них отправил фото полового органа.

Не повезло модели Мерхан Келлер, которая тут же рассказала о произошедшем – на следующий день Варду изгнали из сборной. Когда история почти стихла, за партнера вступился Мохамед Салах – и Варду вернули в команду.

Келлер прокомментировала действия Салаха: «Этот человек – бог в Египте. В буквальном смысле слова. К нему относятся не как к простому футболисту. Он бог и не может ошибаться. Из-за этого я в опасности. Я не могу вернуться в страну, если захочу посетить свою семью. Люди набрасываются на меня на улицах. Вы знаете, что такое футбольные фанаты, а египетские в сто раз хуже».

Теперь девушка, на счету которой сотни фотосессий и 240 миллионов подписчиков в инстаграме, страдает не по своей вине. А ведь она такая милашка и не заслуживает этого.

  • Сборная Салаха и Варды выиграла все три матча на групповом этапе КАН.
  • Соперник Египта по четвертфиналу еще не определен.

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