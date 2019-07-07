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Образцовая атака ЮАР завершилась голом и изгнанием Салаха с Кубка Африки

Образцовая атака ЮАР завершилась голом и изгнанием Салаха с Кубка Африки
Eurosport

3 ч. назад

Не только у Месси был неудачный день.

В Кубке Африканских наций завершился второй день розыгрыша матчей 1/8 финала. Сенсация произошла уже на первой стадии плей-офф: Египет Мохамеда Салаха закончил выступление на турнире.

Счет в матче Египта против команды ЮАР – 1:0. Голов не было до 85-й минуты: решающий мяч забил 25-летний южноафриканец Тембинкоси Лорч после красивой атаки своей сборной и точной передачи от партнера по команде.

  • В четвертьфинал уже вышли Бенин, Сенегал и Нигерия.
  • ЮАР встретится в следующей стадии с командой Нигерии.

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