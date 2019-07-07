Образцовая атака ЮАР завершилась голом и изгнанием Салаха с Кубка Африки
Не только у Месси был неудачный день.
В Кубке Африканских наций завершился второй день розыгрыша матчей 1/8 финала. Сенсация произошла уже на первой стадии плей-офф: Египет Мохамеда Салаха закончил выступление на турнире.
Счет в матче Египта против команды ЮАР – 1:0. Голов не было до 85-й минуты: решающий мяч забил 25-летний южноафриканец Тембинкоси Лорч после красивой атаки своей сборной и точной передачи от партнера по команде.
- В четвертьфинал уже вышли Бенин, Сенегал и Нигерия.
- ЮАР встретится в следующей стадии с командой Нигерии.
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