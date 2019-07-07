После вылета из Кубка Африки глава египетской федерации уволил тренера и сам подал в отставку

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Або Рида самокритично отреагировал на поражение сборной Египта в матче 1/8 финала домашнего Кубка Африканских наций.

На официальном сайте организации сообщается, что Рида уволил главного тренера команды Хавьера Агирре и его штаб, а затем подал в отставку сам. В данный момент он остается главой оргкомитета турнира.

Рида был главой EFA с 2009 года, Агирре заступил на пост тренера после неудачного для Египта ЧМ-2018.

На Кубке Африканских наций Египет в 1/8 финала уступил сборной ЮАР (0:1).

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