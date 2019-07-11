Министр спорта республики Конго подвергся нападению со стороны болельщиков футбольной сборной после вылета команды с Кубка Африканских наций.

Журналист Фарид Андер Эррера сообщил, что фанаты напали на чиновника в аэропорту, когда он вернулся в страну. Его избили и порвали одежду.

Футболисты из Конго вылетели в 1/8 финала от Мадагаскара.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2, по пенальти Мадагаскар оказался сильнее.

Помнишь фаната, который толкнул туриста в фонтан? «Ливерпуль» запретил ему посещать матчи

Качай приложение Eurosport для iOS или Android