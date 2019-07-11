Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки
Как будто это он проиграл серию пенальти.
Министр спорта республики Конго подвергся нападению со стороны болельщиков футбольной сборной после вылета команды с Кубка Африканских наций.
Журналист Фарид Андер Эррера сообщил, что фанаты напали на чиновника в аэропорту, когда он вернулся в страну. Его избили и порвали одежду.
- Футболисты из Конго вылетели в 1/8 финала от Мадагаскара.
- Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2, по пенальти Мадагаскар оказался сильнее.
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