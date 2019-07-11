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Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки

Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки
Eurosport

1 час назад

Как будто это он проиграл серию пенальти.

Министр спорта республики Конго подвергся нападению со стороны болельщиков футбольной сборной после вылета команды с Кубка Африканских наций.

Журналист Фарид Андер Эррера сообщил, что фанаты напали на чиновника в аэропорту, когда он вернулся в страну. Его избили и порвали одежду.

  • Футболисты из Конго вылетели в 1/8 финала от Мадагаскара.
  • Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2, по пенальти Мадагаскар оказался сильнее.

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