Twitter

Схватил Заха за руку и ударил ею себя по лицу. Фееричный фол защитника сборной Алжира

Схватил Заха за руку и ударил ею себя по лицу. Фееричный фол защитника сборной Алжира
Eurosport

1 час назад

Африканский футбол во все красе.

Во время четвертьфинального матча Кубка Африканских наций между Алжиром и Кот-д'Ивуаром защитник алжирцев пошел на крайне экстравагантный ход в противостоянии с лидером команды соперника Уилфридом Заха.

24-летний Рами Бенсебайни, находясь позади Заха, схватил ивуарийца за руку, ударил ею себя по лицу и сразу упал. Судья из Эфиопии пропустил эпизод.

  • Основное время матча закончилось со счетом 1:1, Алжир оказался сильнее в серии пенальти.
  • В финале алжирцы сыграют с Нигерией.

Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте