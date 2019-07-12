Во время четвертьфинального матча Кубка Африканских наций между Алжиром и Кот-д'Ивуаром защитник алжирцев пошел на крайне экстравагантный ход в противостоянии с лидером команды соперника Уилфридом Заха.

24-летний Рами Бенсебайни, находясь позади Заха, схватил ивуарийца за руку, ударил ею себя по лицу и сразу упал. Судья из Эфиопии пропустил эпизод.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1, Алжир оказался сильнее в серии пенальти.

В финале алжирцы сыграют с Нигерией.

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