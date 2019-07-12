Схватил Заха за руку и ударил ею себя по лицу. Фееричный фол защитника сборной Алжира
Африканский футбол во все красе.
Во время четвертьфинального матча Кубка Африканских наций между Алжиром и Кот-д'Ивуаром защитник алжирцев пошел на крайне экстравагантный ход в противостоянии с лидером команды соперника Уилфридом Заха.
24-летний Рами Бенсебайни, находясь позади Заха, схватил ивуарийца за руку, ударил ею себя по лицу и сразу упал. Судья из Эфиопии пропустил эпизод.
- Основное время матча закончилось со счетом 1:1, Алжир оказался сильнее в серии пенальти.
- В финале алжирцы сыграют с Нигерией.
Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте