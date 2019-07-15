Полузащитник сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез вывел национальную команду в финал Кубка африканских наций–2019.

На 95-й минуте полуфинала против Нигерии при счете 1:1 Алжир получил право на штрафной с 20 метров. Бить взялся Марез, который идеально уложил мяч в дальний угол и побежал праздновать победу.

В финале КАН сборная Алжира сыграет с Сегеналом.

«Лисы пустыни» побеждали на турнире в 1990 году, «львы Теранги» еще никогда не выигрывали главный африканский трофей среди сборных.

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