Марез гениальным штрафным на 95-й минуте вывел Алжир в финал Кубка африканских наций
Лидер сборной сделал разницу.
Полузащитник сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез вывел национальную команду в финал Кубка африканских наций–2019.
На 95-й минуте полуфинала против Нигерии при счете 1:1 Алжир получил право на штрафной с 20 метров. Бить взялся Марез, который идеально уложил мяч в дальний угол и побежал праздновать победу.
- В финале КАН сборная Алжира сыграет с Сегеналом.
- «Лисы пустыни» побеждали на турнире в 1990 году, «львы Теранги» еще никогда не выигрывали главный африканский трофей среди сборных.
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