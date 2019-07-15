Выход сборной Алжира в финал Кубка африканских наций-2019 праздновали далеко не только на африканском континенте. Решающий гол забил Рияд Марез в добавленное время.

С наибольших размахом полуфинальную победу над Нигерией отпраздновали в столице Франции Париже, где живет много выходцев из североафриканской республики.

Болельщики высыпали на улицы и в Марселе с Лионом. В ходе беспорядков во время празднования полиция задержала 282 человека.

«Не хотелось бы быть в Париже, если б Алжир не выиграл».

11 июля Париж содрогнулся в первый раз, когда Алжир вышел в полуфинал.

В финале КАН сборная Алжира сыграет с Сенегалом. Матч состоится 19 июля.

Алжир становился континентальным чемпионом в 1990 году, Сенегал на турнире еще не побеждал.

15 июля исполнился год с момента триумфа сборной Франции на чемпионате мира в России.

Марез гениальным штрафным на 95-й минуте вывел Алжир в финал Кубка африканских наций

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