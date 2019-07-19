Нападающий сборной Сенегала и «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что для него победа на Кубке Африки важнее, чем триумф в Лиге чемпионов УЕФА.

«Я готов обменять медаль Лиги чемпионов на золото Кубка Африки хоть сегодня, – цитирует Мане BBC Sport. – Алжир – отличная команда, и сейчас я просто с нетерпением жду игры в финале и победы».

Сенегал проиграл Алжиру на групповом этапе турнира со счетом 0:1. На счету Мане три гола в пяти матчах Кубка Африки-2019.

Сенегал сыграет против Алжира сегодня, 19 июля.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

1 июня Мане выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля».

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