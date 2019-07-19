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Нелепый гол после рикошета принес Алжиру вторую победу в Кубке Африки
Рияд Марез снова опередил Садио Мане.
Сборная Алжира выиграла у сборной Сенегала в финальном матче Кубка африканских наций – 1:0.
Счет в игре уже на второй минуте открыл нападающий алжирцев Багдад Бунеджа, забивший по невероятной дуге после сильного рикошета. Этот мяч так и остался единственным и принес «лисам пустыни» важнейшую победу.
- Сборная Алжира во второй раз стала победителем Кубка африканских наций.
- Рекордсменом по победам в турнире остается сборная Египта (7).
После вылета из Кубка Африки глава египетской федерации уволил тренера и сам подал в отставку
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