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Нелепый гол после рикошета принес Алжиру вторую победу в Кубке Африки

Нелепый гол после рикошета принес Алжиру вторую победу в Кубке Африки
Eurosport

1 час назад

Рияд Марез снова опередил Садио Мане.

Сборная Алжира выиграла у сборной Сенегала в финальном матче Кубка африканских наций – 1:0.

Счет в игре уже на второй минуте открыл нападающий алжирцев Багдад Бунеджа, забивший по невероятной дуге после сильного рикошета. Этот мяч так и остался единственным и принес «лисам пустыни» важнейшую победу.

  • Сборная Алжира во второй раз стала победителем Кубка африканских наций.
  • Рекордсменом по победам в турнире остается сборная Египта (7).

После вылета из Кубка Африки глава египетской федерации уволил тренера и сам подал в отставку

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