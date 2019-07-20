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Алжирские фанаты убрали за собой улицу в Париже после бурного празднования победы на Кубке Африки

Алжирские фанаты убрали за собой улицу в Париже после бурного празднования победы на Кубке Африки
Eurosport

1 час назад

Респект.

Алжир победил в финале Кубка Африки Сенегал (1:0), после чего фанаты «лис пустыни» здорово погуляли в Каире, а также других городах – Париже, Лионе, Марселе и Лондоне. По итогам празднований французская полиция задержала 198 человек в нескольких городах страны.

Утром болельщики пришли в себя и помогли убрать от мусора одну из парижских улиц.

  • На ЧМ-2018 в России после каждого матча убирали за собой на стадионах фанаты сборной Японии.
  • Сборная Алжира во второй раз стала победителем Кубка африканских наций.
  • Рекордсменом по победам в турнире остается сборная Египта (7).
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