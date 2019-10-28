Футбольная федерация Египта попросила капитана сборной Ахмеда Фатхи отдать повязку Салаху, но мужчина отказался.

Все дело в напряженных отношениях между футбольной ассоциацией страны и лидером команды. Еще на ЧМ-2018 в России Мохамед жаловался, что в номера к игрокам могут прийти за автографом посреди ночи.

Новый виток конфликта случился после недавней церемонии, на которой раздавали награды FIFA по итогам года. Нападающий обиделся на то, что представители Египта не поддержали его в голосовании за приз лучшему игроку, и удалил из твиттера информацию о том, что он выступает за сборную страны – теперь там лишь строчка о его клубной принадлежности.

Функционеры попробовали загладить вину и планировали предложить Мо капитанство в национальной команде, но действующий кэп не оценил затею. «Да, моего клиента попросили отдать повязку Салаху. Фатхи удивился этой просьбе и ответил отказом. Думаю, он уйдет из сборной, если его лишат капитанства. Думаю, Салах и сам будет против того, чтобы у Фатхи забрали повязку», – сказал агент Ахмеда в эфире ON Sport.

Салах – победитель Лиги чемпионов-2019 в составе «Ливерпуля».

«Красные» возглавляют таблицу АПЛ.

Салах борется с раком, исламофобией и наркоманией. Он не жалеет денег и стал послом мира

Качай приложение Eurosport для iOS и Android