Кубок Африканских наций снова разыграют зимой

В 2021 году Кубок африканских наций снова будет проведен зимой.

По информации Get French Football News, престижный трофей разыграют в январе-феврале – это возвращение к прежнему формату. Турнир состоится в Камеруне.

В 2020-м Кубок Африки единственный раз проходил летом.

Действующий победитель турнира – Алжир, переигравший в финале сборную Сенегала. В матче за бронзу Нигерия оказалась сильнее Туниса.

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