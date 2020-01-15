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Кубок Африканских наций снова разыграют зимой

Кубок Африканских наций снова разыграют зимой
Eurosport

1 час назад

Турнир возвращается к прежнему формату.

В 2021 году Кубок африканских наций снова будет проведен зимой.

По информации Get French Football News, престижный трофей разыграют в январе-феврале – это возвращение к прежнему формату. Турнир состоится в Камеруне.

  • В 2020-м Кубок Африки единственный раз проходил летом.
  • Действующий победитель турнира – Алжир, переигравший в финале сборную Сенегала. В матче за бронзу Нигерия оказалась сильнее Туниса.

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