Нигерия
Завершено
0
1
-
0
0
19:00
11.01.22
Stade Omnisport Roumdé Adjia
Египет
    Кубок африканских наций • Группа D
    Групповой этап
    • 2-ой тайм
    • Нигерия
    • Египет
    • СаймонИвоби
      90'
    • ХамдиШериф
      90'
    • ИхеаначоNwakali
      80'
    • ОмеруоАйяйи
      79'
    • ЧуквуэзеЭджуке
      72'
    • АвонийиУмар
      72'
    • ХассанСайед
      58'
    • МохамедСоби
      58'
    • ФетухАшраф
      46'
    • 1-ый тайм
    • Нигерия
    • Египет
    • Ихеаначо
      30'
    • ТауфикАбдельмоним
      12'
    Перед матчем

    Нигерия - Египет

    Футбол. Следите за матчем Нигерия – Египет на Eurosport.ru! 11 января 2022 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Augustine Eguavoen или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нигерия и Египет и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
    Сегодня встречаются Нигерия и Египет, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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