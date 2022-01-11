Алжир
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    16:00
    11.01.22
    Japoma Stadium
    Сьерра-Леоне
      Кубок африканских наций • Группа E
      Групповой этап
      • 2-ой тайм
      • Алжир
      • Сьерра-Леоне
      • Buya TurayКайкай
        84'
      • БелькеблаБенрама
        84'
      • Бангура
        77'
      • КамараFofanah
        76'
      • СлиманиБунеджа
        64'
      • БраимиБендебка
        64'
      • 64'
      • BedraneБенламри
        46'
      • 1-ый тайм
      • Алжир
      • Сьерра-Леоне
      • Bedrane
        35'
      Перед матчем

      Алжир - Сьерра-Леоне

      Футбол. Следите за матчем Алжир – Сьерра-Леоне на Eurosport.ru! 11 января 2022 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джамель Бельмади или John Keister? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алжир и Сьерра-Леоне и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Алжир и Сьерра-Леоне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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