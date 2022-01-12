Запланировано
Кубок африканских наций / Matchday 1
Stade de Limbé / 12.01.2022
https://www.eurosport.ru/football/teams/tunisia/teamcenter.shtml
Тунис
Запланировано
-
-
https://www.eurosport.ru/football/teams/mali/teamcenter.shtml
Мали
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Тунис - Мали Summary

Statistics

Head to head / Last 5 matches
Тунис logo
Тунис
Мали logo
Мали
1

Wins

1

Draws

0

Wins

Recent matches

Тунис

Мали

Table

TeamsPWDLPts
1
ТунисTUN
00000
1
МалиMLI
00000
1
МавританияMTN
00000
1
ГамбияGAM
00000
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