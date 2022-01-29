Гамбия
    -
    19:00
    29.01.22
    Japoma Stadium
    Камерун
      Кубок африканских наций • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Гамбия - Камерун

      Футбол. Следите за матчем Гамбия – Камерун на Eurosport.ru! 29 января 2022 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Том Сенфит или Антонио Концейчао? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гамбия и Камерун и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Гамбия и Камерун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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