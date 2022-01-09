В самый разгар сезона «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы остаются без африканских звезд. Тренеры сотрясаются и негодуют из-за неразумной даты проведения Кубка африканских наций, из-за чего в соцсетях подвергаются обвинению в расизме и неуважении к африканскому футболу (особенно досталось Юргену Клоппу).

Впрочем, для нас это отличная возможность разбавить клубные баталии страстными и эмоциональными матчами сборных. А чтобы быть в теме и выбрать любимую команду, мы составили краткий экскурс по главным фаворитам турнира, который стартует уже 9 января.

Ad

КТО ПОБЕДИТ НА КУБКЕ АФРИКИ? Сенегал с Мане Египет с Салахом Алжир с Марезом Кот-д‘Ивуар с Алле Камерун с Шупо-Мотингом Другая сборная

Кубок африканских наций Салах, Мане, Менди и еще 9 самых дорогих игроков Кубка Африки ЧАС НАЗАД

Камерун

Эрик Максим Шупо-Мотинг, сборная Камеруна Фото: Getty Images

Камерунцы заслуживают отдельного внимания не только как организаторы, но и как темные лошадки турнира. Эксперты ставят хозяев на 10-е место в списке сильнейших команд КАН, но считают, что команде под силу дойти до полуфинала – не будем игнорировать фактор домашних трибун.

Команда Тони Консейсао не пестрит топовыми форвардами, типа Самюэля Это'О, но имеет в наличии несколько крутых футболистов и баланс во всех линиях. Португальский коуч любит переключаться между схемами (готов попробовать и 4-3-3, и 3-4-2-1) и играть в атаку, поэтому соперникам точно придется не сладко.

А еще сборная поедет на турнир без Жоэля Матипа, что заставило Клоппа радостно выдохнуть. Матип еще в 2015 году поругался с камерунской федерацией, пропустил победную кампанию 2017 года и не поехал на грядущий Кубок.

Главные звезды

Андре Замбо-Ангисса («Наполи»)

Андре Замбо-Ангисса, сборная Камеруна Фото: Getty Images

Цепкий бокс-ту-бокс переехал в Неаполь из «Фулхэма» на правах аренды и моментально стал своим. Андре как угорелый носится по всему полю, техничен и хорош в отборе: дриблинг камерунца не раз помогал партнерам безболезненно выйти из-под прессинга. Благодаря этому он входит в лидеры Серии А по обводкам и позволяет оставаться «Наполи» в топе по контролю мяча.

Андре Онана («Аякс»)

Андре Онана, «Аякс» Фото: Getty Images

Онана прекрасно начал в «Аяксе»: взял два чемпионства и был одним из ключевых звеньев звездной команды-2018/19, дошедшей до полуфинала Лиги чемпионов. Но в феврале 2021 года ФИФА дисквалифицировала голкипера на год за использование фуросемида, который входит в список запрещенных средств для футболистов. Сам Андре утверждал, что перепутал таблетки и хотел выпить аспирин, и в итоге ему сократили дисквалификацию до девяти месяцев.

После простоя вратарь возвращается в большой футбол: он намерен зажечь на турнире и уехать в «Интер», который близок к подписанию контракта.

Карл Токо Экамби («Лион»)

Карл Токо Экамби, сборная Камеруна Фото: Getty Images

Универсальный атакующий футболист, способный сыграть на любом фланге и в центре нападения. Прямо сейчас он идет на личный рекорд по результативности: Карл уже забил 11 мячей во всех турнирах, а в самом крутом сезоне-2018/19 он наколотил 18. Большая часть мячей пришлась на Лигу Европы, где Экамби набрал 8 очков результативности (6+2).

Ориентировочный состав

Сенегал

В 2019-м харизматичный Алиу Сиссе (участник легендарной сборной Сенегала-2002) вывел сборную в финал КАН, но потерпел поражение и довольствовался лишь серебряными медалями. Сейчас лучшая возможность исправиться и завоевать долгожданное золото, которое еще ни разу не покорялось Сенегалу. Оборонительный футбол Сиссе должен помочь – благо, что есть необходимые исполнители.

А еще недавно Федерация футбола Сенегала устроила скандал: наехала на «Уотфорд», который не хотел отпускать на турнир Исмаила Сарра. Англичане аргументировали решение травмой вингера, но сенегальцы углядели в действии клуба дискриминацию и грозились обращением в ФИФА. «Уотфорд» сдался и отпустил Сарра.

Главные звезды

Садио Мане («Ливерпуль»)

Садьо Мане и Кейта Бальде, сборная Сенегала Фото: Imago

Предстоящий Кубок будет определяющим для Мане. Нападающий на пике возможностей и вряд ли найдет лучшую возможность для победы на турнире, чем сейчас. Особенно учитывая организационные проблемы с КАН-2023. «Я все еще голоден и хочу добыть этот трофей. Народ Сенегала так долго ждал. Это мое время проявить себя», – сказал Мане.

Грядущий турнир может стать знаковым для Садио еще по одной причине – у него есть шанс стать лучшим бомбардиром в истории страны. До рекорда Анри Камара осталось три мяча, которые Мане под силу забить уже на КАН.

Калиду Кулибали («Наполи»)

Калиду Кулибали, сборная Сенегала Фото: Getty Images

Капитан команды и один из лучших защитников мира пропустил весь декабрь из-за травмы бицепса бедра, но восстановился к старту турнира. Когда-то за ним охотились мировые гранды, назывались имена «Реала», «Барселоны» и других, но «Наполи» наотрез отказывался продавать игрока. Сейчас рынок успокоился, да и сам Калиду уже не творит чудеса. Впрочем, в команде Алиу Сиссе для Кулибали заготовлена, возможно, ключевая роль: тренер рассчитывает на лидерские качества защитника и запредельную концентрацию, которая необходима в прагматичном футболе Сиссе.

Эдуар Менди («Челси»)

Эдуар Менди, «Челси» Фото: Getty Images

80-миллионный Кепа Аррисабалага разочаровал болельщиков и руководство «Челси», которое не поскупилось на еще одного голкипера – и в этот раз лондонцы не прогадали. Менди сразу же вытеснил неряшливого испанца из основы и в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Отдельного респекта Эдуар заслуживает за характер: до 24 лет вратарь сидел в любителях и еле сводил концы с концами. Но в 2018 году он вместе с «Реймсом» вышел в высшую французскую лигу, провел мощный сезон в «Ренне», где его и нашел Петр Чех.

Ориентировочный состав

Марокко

Главный фаворит турнира по мнению букмекеров. Марокканцы успели пошуметь на ЧМ-2018 в России, но с треском провалились на КАН-2019, где вылетели в первом раунде плей-офф от Бенина. Тогда на пост тренера пришел главный специалист по африканским сборным Вахид Халилходжич (ранее тренировал Кот-д'Ивуар и Алжир). Вахид определенно тренер с характером: пропустил мундиаль в России из-за конфликта с японской футбольной федерацией, критиковал в прессе Хосепа Гвардиолу и устроил войну с Хакимом Зиешем.

Собственно, история с Зиешем – самая скандальная в преддверии турнира. Хаким вместе с защитником Нуссаиром Мазрауи отказывался тренироваться и сетовал на травмы, а Халилходжич был уверен, что футболисты врут. В итоге тренер даже не включил эту парочку на турнир, несмотря на их статус.

Главные звезды

Ашраф Хакими («ПСЖ»)

Ашраф Хакими, сборная Марокко Фото: Getty Images

После двухгодичной аренды в Дортмунде Ашраф стал необходим всем топ-клубам Европы, кроме «Реала», которому марокканец и принадлежал. Мадридцы нуждались в деньгах и отправили Хакими в «Интер», где тот стал одним из творцов долгожданной победы в Серии А. Антонио Конте раскрыл потенциал вингбэка, превратив его в атакующую машину – 7+10 очков по гол+пас в чемпионате не дадут соврать.

Не прошло и года, как Ашраф покинул «Интер», который из-за долгов устроил распродажу. Так Хакими оказался в «ПСЖ» и теперь уничтожает Лигу 1 вместе с Килианом Мбаппе, Лионелем Месси и Неймаром.

Юссеф Эн-Несири («Севилья»)

Юссуф Эн-Несири, сборная Марокко Фото: Getty Images

Юссеф очень скоростной форвард, который не брезгует играть и на фланге. В прошлом сезоне он настрелял 18 мячей в Ла Лиге за «Севилью» и дублем прикончил «Краснодар» в Лиге чемпионов. Сейчас форвард больше лечится, нежели играет: из-за мышечной травмы он пропустил два месяца, но восстановился точно к Кубку Африки.

Юссуф Буну («Севилья»)

Юссуф Буну, «Севилья» Фото: Getty Images

Если у марокканцев будут проблемы в атаке, то их с легкостью решит Буну. Яссин, как и Эн-Несири, выступает за «Севилью» и в прошлом сезоне внезапно ворвался в таблицу бомбардиров: на последней минуте игры с «Вальядолидом» вратарь пришел в чужую штрафную и после углового сравнял счет. Причем Буну забил не головой – поразил дальний угол с левой.

В нынешнем сезоне голкипер так же хорош. Буну набрал уже девять сухих матчей из 17 и оставляет клуб из Андалусии в чемпионской гонке.

Ориентировочный состав

Гана

Африканские чиновники определенно любят балканских коучей. На турнир, помимо Халилходжича, поедет еще и Милован Раевац, который устроил камбэк в сборную Ганы. Именно Раевац подарил сказку на ЧМ-2010, когда скромные ганцы дошли до четвертьфинала и покинули турнир в легендарном противостоянии с Уругваем.

Милован также топит за дисциплину и предпочитает играть с двумя опорниками. А еще Раевац не стесняется выкидывать за борт непослушных звезд: на турнир не поедут Джеффри Шлупп, Джозеф Айду и другие.

Главные звезды

Томас Парти («Арсенал»)

Томас Парти, сборная Ганы Фото: Getty Images

В 2020 году Томас неожиданно променял борьбу за медали с «Атлетико» на вечные муки с лондонским «Арсеналом». Неготовность к бешеному темпу АПЛ и тактическая неопределенность Микеля Артеты фактически вычеркнули для Парти сезон-2020/21. Но сейчас дела стали налаживаться: «Арсенал» наконец начал играть в футбол, а хавбек адаптировался в Лондоне.

Ганец способен сыграть почти на любой позиции в полузащите, имеет нечеловеческую выносливость, полезен при билд-апе и в атаке. Потеря столь универсального хавбека может дорого стоить Артете.

Камалдин Сулемана («Ренн»)

Камалдин Сулемана Фото: Getty Images

19-летний янгстер начал футбольный путь в датском «Норшелланне», а в этом сезоне дебютировал за «Ренн» и вовсю раскачивает Лигу 1 филигранной техникой. Камалдин считается главным молодым талантом страны и может сыграть на нескольких атакующих позициях: и на фланге, и в центре нападения.

Джордан Айю («Кристал Пэлас»)

Джордан Айю, сборная Ганы Фото: Getty Images

Своеобразный нападающий, который в 119 играх за «Кристал Пэлас» забил всего 13 мячей. Джордан мог стать лидером обновленного «Пэласа», но в нынешнем сезоне отличился лишь однажды – против «Саутгемптона» в декабре. Тем не менее, ганская публика любит Джордана и в 2020 году даже признала его лучшим футболистом страны. Он поедет на турнир вместе со старшим братом Андре, который феерит в катарском «Аль-Садде» и по совместительству является капитаном сборной.

Ориентировочный состав

Нигерия

Нигерийские чиновники провернули супермув перед стартом турнира и оставили сборную без главного тренера. В декабре чиновники уволили Гернота Рора, который выводил сборную на ЧМ-2018 и занял с ней третье место на прошлом Кубке Африки. Отставку объяснили оглушительным домашним поражением от сборной Центральноафриканской республики в рамках квалификации на ЧМ-2022. Для контекста: соперники занимают 130 место в рейтинге ФИФА и ранее никогда не побеждали на выезде в отборочных матчах ЧМ.

Сейчас команду на правах временного тренера возглавляет Августин Эгуавон, которого вы можете знать, как первого африканца в истории чемпионата России и игрока московского «Торпедо».

Главные звезды

Уилфрид Ндиди («Лестер»)

Уилфрид Ндиди, сборная Нигерии Фото: Getty Images

В 2016 году после победы с «Лестером» в АПЛ клуб покинул Н'Голо Канте. «Лисы» остро нуждались в топ-опорнике и нашли замену в 20-летнем пареньке из «Генка». Уилфрид является одним из главных виновников текущих успехов клуба, который выиграл Кубок Англии, регулярно участвует в еврокубках и огорчает топов в очных встречах.

При этом Ндиди умеет не только качественно обороняться, но и созидать: не боится пугать вратарей дальними ударами и подключаться в штрафную. К сожалению, в 43 матчах за сборную хавбек еще ни разу не отличился, но исправить это недоразумение можно будет уже в ближайшие дни.

Келечи Ихеаначо («Лестер»)

Келечи Ихеаначо, сборная Нигерии Фото: Getty Images

Еще одна нигерийская звездочка «Лестера». В текущем сезоне форвард запомнился лишь победным мячом в ворота «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии, но громадный опыт и голевое чутье точно пригодятся сборной на турнире. До перехода в «Лестер» Келечи постиг футбольное ремесло в «Сити» под руководством Мануэля Пеллегрини и Пепа Гвардиолы, превратившись из заурядного бегунка в добротного нападающего.

Самюэль Чуквуэзе («Вильярреал»)

Самюэль Чуквуэзе, сборная Нигерии Фото: Getty Images

Один из главных дриблеров испанской Ла Лиги и ключевой игрок «Вильярреала». Из-за магической левой ноги и любви смещаться в центр с фланга его не боятся называть африканским Арьеном Роббеном. Несмотря на возраст (ему всего 22), Самюэль уже проявил себя на уровне сборной и в прошлом розыгрыше Кубка вывел команду в полуфинал, забив Южноафриканской Республике.

Ориентировочный состав

Египет

Рекордсмены по победам в КАН (семь титулов) не намерены прохлаждаться и собираются пополнить запылившуюся трофейную полку. Для этого в сборную позвали португальца Карлуша Кейроша, который в нулевых прославился работой ассистентом у сэра Алекса Фергюсона и главной должностью в «Реале». Однако Карлуш в глазах «бланкос» был полным ноунеймом, который не сумел удержать раздевалку и через сезон был изгнан из Мадрида.

Последнее десятилетие Карлуш посвятил работе со сборными: представлял португальцев на ЧМ-2010 (неудачно – вылетел уже в первом раунде от Испании), восемь лет проработал со сборной Ирана (и даже вывел их на ЧМ в России) и дошел до четвертьфинала Кубка Америки-2019 с Колумбией. Этот послужной список убедил египетских чиновников вновь довериться иностранному специалисту, который поведет Египет к восьмой победе.

Главные звезды

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Мохамед Салах, сборная Египта Фото: Getty Images

Если кто-то и способен посоревноваться с Мане в плане добродушности и любви к родине, так это Салах. Мо не забывает о корнях, финансирует строительство школ на родине и за короткое время превратился в настоящего идола. Вернувшись в АПЛ в 2017 году, Салах без раскачки принялся разрывать чемпионат вместе с Мане, Роберто Фирмино и чуть-чуть с Филиппе Коутиньо. Да так, что в дебютном сезоне за «Ливерпуль» побил рекорд по голам за сезон в Премьер-Лиге (32 мяча в 36 матчах).

Вопреки хейтерам, Мохамед не превратился в «игрока одного сезона» и держит топ-уровень почти пять лет. В текущем сезоне он уже забил 23 мяча и отдал девять ассистов, хотя прошло всего полсезона. Надеемся, Салах не сбавит требований к себе – трофей со сборной может значительно повысить шансы на получение «Золотого мяча»-2022.

Трезеге («Астон Вилла»)

Трезеге, сборная Египта Фото: Getty Images

Нет, это не совсем тот Трезеге, о котором вы подумали. Египетская версия уже несколько сезонов пылит за «Астон Виллу» в АПЛ на позиции левого вингера, правда, в нынешнем сезоне совсем скисла. Из-за операции на колене Трезеге пропустил начало сезона, а новоприбывший тренер Стивен Джеррард не жалует игрока и маринует на банке. 2 января вингер впервые в сезоне появился на поле, но лишь на 10 минут и не помог избежать поражения от «Брентфорда».

Мохамед Эль-Нени («Арсенал»)

Мохамед Эль-Нени, сборная Египта Фото: Getty Images

Хав уже как шесть лет находится в системе лондонского «Арсенала», но по-прежнему остается загадкой для болельщиков. Мохамед очень работоспособный футболист и пару раз за сезон может достойно проявить себя, но в целом ничем не выделяется: ни цепким отбором, ни видением поля, ни дальними ударами. Впрочем, при бешеном английском календаре Эль-Нени регулярно выходит со скамейки и подменяет выдохшихся партнеров.

Ориентировочный состав

Алжир

Действующие чемпионы Африки не котируются как основные фавориты турнира, но никто не ставил на них и в 2019 году – почему бы не повторить подвиг? Тем более что сборная сохранила главного чудотворца Джамеля Бельмади, а жаловаться на недостаток качественных футболистов алжирцы никак не могут. Состав не особо отличается от команды трехгодичной давности, но былые лидеры вышли на пик формы и готовы разрывать.

Бельмади стал более гибким коучем и чередует схемы 4-3-3 и 4-4-2. Хотя в недавнем Кубке арабских наций, который прошел в декабре в Катаре как репетиция перед ЧМ, Алжир одержал победу, играя по схеме 4-2-3-1. А еще тренер ненавидит вызывающие модные прически и приказывал Рияду Марезу и Саиду Бенрахма перекрасить волосы с белого цвета. Полю Погба повезло, что он не алжирец!

Главные звезды

Рияд Марез («Манчестер Сити»)

Рияд Марез, сборная Алжира Фото: Getty Images

Главный бомбардир «Манчестер Сити» (забил 13 мячей) в разгар сезона покинет Гвардиолу и покажет, на что способен без радиоуправляемых диагоналей Жоау Канселу и Кевина де Брейне. Марез может составить конкуренцию Чуквуэзе за статус африканского Роббена: Рияд имеет схожий стиль игры и предпочитает бить с левой ноги.

Исмаэль Беннасер («Милан»)

Исмаэль Беннасер, сборная Алжира Фото: Getty Images

После триумфа на прошлом турнире Исмаэль привлек внимание топ-клубов и перебрался из скромного «Эмполи» в «Милан», где сразу стал дирижировать полузащитой в роли реджисты. Именно Беннасер является одной из причин, по которой «россонери» вышли из забвения и вернулись в Лигу чемпионов. К сожалению, в последнее время хав регулярно пропускает игры из-за повреждений, но к грядущему Кубку Африки он подходит во всеоружии.

Саид Бенрахма («Вест Хэм»)

Саид Бенрахма, «Вест Хэм» Фото: Getty Images

Вингер два сезона подряд разрывал Чемпионшип уличным дриблингом и нацеленностью на чужие ворота, чем привлек внимание «Вест Хэма» и лично Дэвида Мойеса. Дебютный сезон-2020/21 сложно назвать успешным для Саида в индивидуальном плане: он мало играл и не совсем понимал требования шотландца при игре без мяча. Но в текущем сезоне алжирец адаптировался, помогает «Вест Хэму» комбинировать на флангах и радует болельщиков не только в АПЛ, но и в Лиге Европы.

Ориентировочный состав

Кот-д'Ивуар

Времена Дидье Дрогба и Яя Туре давно прошли, но Кот-д'Ивуар современного образца все равно способен порадовать публику топ-футболистами. Сборную с Берега Слоновой Кости тренирует Патрис Бомель – ничем не примечательный французский коуч, для которого грядущий турнир –первая серьезная тренерская проверка. Патрис практически не отступает от излюбленной 4-3-3 и постарается разместить на поле всех атакующих звезд.

Главные звезды

Франк Кесси («Милан»)

Франк Кесси, сборная Кот-д'Ивуара Фото: Getty Images

Хав на протяжении нескольких сезонов был чуть ли не единственным светлым пятном в несчастном «Милане», но в текущем сезоне Франк потерял хватку: например, подставил команду нелепым удалением в Лиге чемпионов с «Атлетико». По совокупности игровых параметров Кесси может заиграть в любом топ-клубе, так что успех на КАН может помочь ивуарийцу зарекомендовать себя перед будущим работодателем: контракт с «россонери» истекает летом, и Франк пока не торопится его продлевать.

Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»)

Уилфрид Заха, сборная Кот-д'Ивуара Фото: Getty Images

Заа долгое время пробивался в сборную Англии и даже успел надеть белую майку в товарняке в 2012 году, но все-таки вингер выбрал историческую родину. Еще в начале пути Уилфрид приглянулся сэру Алексу Фергюсону, который перед уходом организовал трансфер игрока, но тот так и не заиграл за «Манчестер Юнайтед»: отправился воскрешать карьеру в «Кристал Пэлас». Вот уже семь лет Заха спасает клуб от беспросветного вылета в Чемпионшип.

Себастьян Алле («Аякс»)

Себастьян Алле, «Аякс» Фото: Getty Images

Главное открытие сезона-2021/22. Нападающий долгое время прозябал в «Вест Хэме»: в январе 2021 не выдержал и уехал в «Аякс», где воскрес. Эрик тен Хаг сделал из Себастьяна универсального футболиста, хорошо играющего в оттяжке, таргетмена и чистого форварда. 27-летний ивуариец особенно хорош в Лиге чемпионов: забил в каждой игре группового этапа (повторил достижение Криштиану Роналду), вкрутил 10 мячей и помог амстердамцам набрать максимум очков.

Ориентировочный состав

Когда пройдет турнир?

Матч открытия между Камеруном и Буркина-Фасо состоится 9 января в 19:00. Групповой этап закроют встречи Мали – Мавритания и Гамбия – Тунис, которые пройдут 20 января в 22:00. С 23 по 26 января пройдут игры 1/8 финала, 29 и 30 числа состоятся игры четвертьфинала, 2 и 3 февраля полуфиналы. 6 февраля состоится матч за 3-е место и финал.

Кубок Африки настолько крутой турнир, что в топ самых дорогих игроков не попали Исмаила Сарр и Николас Пепе. Остальные стоят очень-очень дорого

Кубок африканских наций Игрок перепутал приглашение в сборную со спамом 4 ЧАСА НАЗАД