«Еще один маленький турнир» – так уничижительно Юрген Клопп отозвался о Кубке африканских наций осенью. С тех пор каждый уважающий себя африканский представитель футбола успел покритиковать немца за неуважение, а один репортер даже вступил с Юргеном в перепалку – коучу пришлось доказывать, что его неправильно поняли.

Впрочем, всем известно, что у Клоппа всегда есть мнение по любому вопросу, особенно если этот вопрос касается «Ливерпуля». Но действительно ли КАН-2021 это «маленький турнир», или Юрген перегнул? Кажется, второе.

Ad

Почему 2021?

Чемпионат Италии Инсинье официально уедет в MLS. Он играл за «Наполи» с 2009-го 5 ЧАСОВ НАЗАД

Странная история в духе времени. Турнир в 2021 году должен был принимать Кот-д'Ивуар, Камерун принимал КАН-2019. Но камерунцы не подготовились, и принимать сборные было негде – пришлось экстренно перевозить Кубок в Египет, а Камеруну отдавать на проведение следующий. Но далее случилась пандемия, Кубка Африки-2020 не было, он переместился на лето 2021-го. Летом тоже не повезло – Камерун затопило, Кубок перенесли на декабрь, но вмешался омикрон. Пока окончательная дата проведения – январь 2022 года, но из маркетинговых соображений название оставили прежним.

Главный трофей турнира Фото: Getty Images

Нужно ли смотреть Кубок Африки?

Причины это делать есть. Во-первых, там точно должно что-то случиться – в Камеруне турнир должен был пройти еще в 2019 году, а КАН-2021 переносился уже дважды. С таким везением камерунская земля точно как-нибудь удивит по ходу Кубка.

Во-вторых, на Кубке африканских наций сыграют десятки элитнейших футболистов из Европы. Для понимания масштаба – только четыре клуба АПЛ не представлены на Кубке, речь о «Тоттенхэме», «Лидсе», «Ньюкасле» и «Норвиче». В остальном же многие звезды на месте – Рияд Марез из «Сити», Томас Парти из «Арсенала», Ашраф Хакими из «ПСЖ», должны подъехать Пьер-Эмерик Обамеянг и Кулибали, но это еще не все. Главные звезды – третья причина глянуть Кубок Африки.

Алжир победил в прошлом розыгрыше Фото: Getty Images

Речь о Мо Салахе и Садио Мане. Парням уже давно тесно в «Ливерпуле», у них явно есть внутреннее соревнование – и побеждает там явно египтянин. Однако у Мане есть шанс немного поквитаться с Салахом за все не отданные передачи – победить его в финале, например. То, что Сенегал там точно будет, сомнений нет, по Египту их почти нет – ну а там уже шансов больше именно у Садио. Как-никак, на воротах Эдуар Менди, на подходе Кулибали и Сарр, есть Абду Диалло. Салах такими партнерами похвастаться не может.

Как проходит Кубок Африки?

Формат простой и даже родной – шесть групп по четыре команды в каждой, играют в один круг. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы, к ним добавляются четыре лучших третьих места. Дальше все как обычно.

Стартует турнир 9 января, заканчивается 6 февраля. Салах первый матч может сыграть 11 января, Мане – уже 10 января.

Мохамед Салах на тренировке сборной Египта во время ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Состав групп такой:

Группа А: Буркина-Фасо, Камерун, Кабо-Верде, Эфиопия.

Группа В: Гвинея, Зимбабве, Малави, Сенегал.

Группа С: Габон, Гана, Коморские острова, Марокко.

Группа D: Гвинея-Бисау, Египет, Нигерия, Судан.

Группа E: Алжир, Кот-д'Ивуар, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея.

Группа F: Гамбия, Мавритания, Мали, Тунис.

Фавориты Кубка Африки

По версии букмекеров, реальных фаворитов на турнире двое, теоретических – пятеро. Список такой:

1 место – Сенегал. На победу команды Садьо Мане средний коэффициент 5, именно сенегальцы главные претенденты на трофей. Тут все просто, у Сенегала самый топовый состав континента, включающий в себя лидера Мане, лучшего голкипера Африки и Лиги чемпионов Эдуара Менди, мощную защиту в лице Диалло и Кулибали. Лучший состав – лучшие шансы.

2 место – Алжир. На победу Рияда Мареза можно поставить с коэффициентом 5,75 – немногим меньше, чем у Сенегала. Тут тоже просто, Алжир – действующий победитель Кубка Африки, недавно сборная вышла на чемпионат мира в Катаре, а их беспроигрышная серия – 34 матча. Весомая заявка на победу.

3 место – Египет. В магию Салаха у букмекеров веры поменьше – на их победу средний коэффициент 8, хотя это идет вразрез с амбициями главного тренера египтян – он замахнулся минимум на полуфинал. Но вот позволит ли состав – неизвестно.

4 место - Кот-д‘Ивуар. На эту сборную коэффициент 8,5. Но парни могут удивить – в нападении у них Себастиан Алле, лучший бомбардир нынешней Лиги чемпионов, присутствует Вильфрид Заа, в защите есть Серж Орье. Состав точно позволяет на что-то рассчитывать, даже на победу.

5 место – Камерун. Хозяева турнира могут победить с коэффициентом 9,5 – из плюсов у них домашние стены, болельщики и Эрик Шупо-Мотинг. Шансов не так много, но последний раз камерунцы побеждали не так давно.

КТО ПОБЕДИТ НА КУБКЕ АФРИКИ? Сенегал с Мане Египет с Салахом Алжир с Марезом Кот-д‘Ивуар с Алле Камерун с Шупо-Мотингом Другая сборная

Где смотреть турнир?

Транслирует Кубок африканских наций платформа Okko, первый матч уже 9 января в 19:00 – хозяева из Камеруна принимают Буркина-Фасо.