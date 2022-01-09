Роберту Лопеш получил приглашение в сборную Кабо-Верде, но чуть не упустил возможность сыграть на Кубке африканских наций. Лопеш получил сообщение в социальных сетях, но его смутило то, что оно было написано на португальском языке. Роберту не знал португальского и уже почти удалил приглашение в сборную, спутав с иностранным спамом.

Оказалось, ему писал тренер сборной Кабо-Верде – он по всему миру искал игроков, способных усилить сборную страны с населением чуть более 500 тысяч человек.

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Кубок Африки должен был пройти в 2019 году, но в планы вмешалась сначала гражданская война в Камеруне, потом незаконченное строительство, а следом – пандемия коронавируса. Тренер Кабо-Верде писал Лопешу в течение девяти месяцев, и только после этого футболисто пришло в голову вбить текст в переводчик.

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«В молодости мне часто звонили и представлялись клубом из Англии – это всегда был пранк. Но тут все было по-настоящему», – признался Лопеш.

Мама Лопеша – ирландка, а отец – выходец из Кабо-Верде. Футболисту сделали паспорт, и в товарищеском матче Лопеш дебютировал за сборную. А уже завтра он сыграет на Кубке Африки против Эфиопии.

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