Кубок Африки-2021 пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне. Матчи турнира пройдут в пяти городах (столице страны Яунде, а также Лимбе, Дуала, Бафуссаме и Гаруа) на шести стадионах. И, конечно же, защитить цвета своих сборных приедут именитые африканские футболисты. На трансферном рынке цифры вокруг их фамилий довольно внушительные. Кубок Африки настолько хорош, что в этот список не попали такие топы, как Исмаила Сарр и Николас Пепе. Разобрались, кто же самые дорогие игроки на Кубке африканских наций.

12 место Эдуар Менди

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«Челси», 32 миллиона евро

Кубок африканских наций Победитель ЛЧ и тренер, пославший Зиеша. За кого болеть на КАН ЧАС НАЗАД

Эдуар Менди Фото: Getty Images

Вратарь-находка Петра Чеха, действующий победитель Лиги чемпионов. До 24 лет он вообще играл только в любительских клубах. Имеет корни из Гвинеи-Бисау, едва не принял приглашение этой сборной перед турниром 2017 года.

7-11 место Томас Парти

«Арсенал», 40 млн евро

Томас Парти, «Арсенал» Фото: Getty Images

Главной звездой поколения «черных звезд», что пришло на смену героям ЧМ-2010, является полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти. За карьеру 28-летний футболист доказал, что может исполнять различные роли в центре поля и вписываться в команды с диаметрально отличающейся игровой философией. Со сборной у Парти не самые простые отношения. Его исключал из команды прежний тренер Чарльз Аконнор за опоздание на сбор в июне прошлого года. Милован Раевац помиловал Томаса и, конечно же, вызвал на Кубок Африки.

7-11 место Юссеф Эн-Несири

«Севилья», 40 млн евро

Юссеф Эн-Несири Фото: Getty Images

Лучший бомбардир андалусийцев в прошлом сезоне: он наколотил за команду 18 мячей, в сборной иногда играет на левом фланге полузащиты.

7-11 место Уилфрид Заха

«Кристал Пэлас», 40 млн евро

Уилфрид Заха, «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Этот парень мог запросто выступать за сборную Англии, так как жил в стране с четырех лет. Но выбрал национальную команду Кот-д’Ивуара и теперь будет помогать ей выиграть Кубок Африки. Заха знаменит темпераментом и отношением к BLM – он наотрез отказывается преклонять колено.

7-11 место Эдмонд Тапсоба

«Байер», 40 млн евро

Амин Адли и Эдмонд Тапсоба («Байер»), Эмиль Форсберг и Брайан Бробби («РБ Лейцпиг») Фото: Getty Images

Главной звездой сборной бывшей Верхней Вольты является 22-летний защитник «Байера» Эдмон Тапсоба – мощный и рослый центрбэк. Следующий шаг в карьере молодому буркинийцу мешают сделать травмы, из-за одной из которых он пропустил начало сезона. До перехода Конате африканцем интересовался «Ливерпуль», но руководство смутила цена футболиста.

7-11 место Рияд Марез

«Манчестер Сити», 40 млн евро

Рияд Марез, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Еще во время чемпионата мира в Бразилии Рияда Мареза почти никто не знал, а Вахид Халилходжич отбивался от вопросов назойливых журналистов, уверенных в том, что малоизвестный парнишка попал в сборную на крупный турнир из-за взятки от агента. Сейчас Рияд – один из наиболее узнаваемых арабских игроков в мире и едва ли не главный творец сказки «Лестера».

6 место, Калиду Кулибали

«Наполи», 45 млн евро

Калиду Кулибали, «Наполи» Фото: Getty Images

Кулибали – скалообразный защитник и символ южноитальянского клуба. Он четырежды входил в сборную сезона Серии А. Скоро должен провести 300-й матч за неаполитанцев. Его умение забивать важнейшие мячи в конце матча – главное умение, которое обязательно пригодится сборной Сенегала.

5 место Франк Кесси

«Милан», 48 млн евро

Франк Кесси, сборная Кот-д'Ивуара Фото: Getty Images

Франк Кесси открывает топ-5 дорогостоящих футболистов Кубка Африки. Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара является ключевой и успешно проводящей нынешний клубный сезон фигурой в системе тренера сборной Патриса Бомеля. Кубок Африки – еще одна возможность для Франка показать себя и сменить клуб летом.

4 место Уилфред Ндиди

«Лестер», 60 млн евро

Уилфрид Ндиди, «Лестер» Фото: Getty Images

На этого парня на рынке трансферов придется раскошелиться, ведь его стоимость – 60 миллионов евро. Совсем недавно им интересовался мадридский «Реал». «Бланкос» увидели в Ндиди нового Каземиро.

3 место Ашраф Хакими

«Пари Сен-Жермен», 70 млн евро

Ашраф Хакими, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Существенно подсократившая количество звезд решением Вахида Халилходжича сборная Марокко не лишилась своего самого дорогого футболиста. Ашраф Хакими к 23 годам успел поиграть в четырех топ-чемпионатах, в каждом представляя клуб из топ-3. Хакими – один из самых быстрых крайних защитников мира. Возможно, ему будет даже спокойнее в отсутствие набравшего отличную клубную форму Нуссаира Мазрауи, способного рассматриваться как конкурент по позиции.

2 место Садио Мане

«Ливерпуль», 80 млн евро

Садьо Мане, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Футболист «Ливерпуля» и национальной сборной Сенегала Садио Мане признался, что готов обменять все награды на один только Кубок африканских наций. Поэтому на турнире Мане точно постарается оправдать высокую цену.

1 место Мохамед Салах

«Ливерпуль», 100 млн евро

Салах на Кубке Африки Фото: Getty Images

И на первом месте располагается один из лучших игроков «Ливерпуля» и всей английской Премьер-лиги Мохамед Салах. Мо сыграет на турнире за сборную Египта, а если какой-то клуб захочет перехватить его у «красных» до истечения контракта, то будет предлагать не меньше 100 миллионов евро. Салах вошел в десятку лучших футболистов по мнению France Football и по итогам голосования за «Золотой мяч» стал седьмым.

Что крутого в Кубке африканских наций? Салах против Мане и многое другое.

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