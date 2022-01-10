В матче открытия Кубка африканских наций сборная Камеруна обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 2:1. Уже на первой минуте турнира на поле произошла стычка, которая должна была повлечь удаление, но судья показал лишь желтую карточку.

Защитник гостей Стив Яго шипами бутс врезался в паховую область камерунца Коллинса Фаи – тот громко закричал от боли, но арбитр из Алжира Мустафа Горбаль продемонстрировал Яго лишь предупреждение.

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