Сборная Мали прервала тренировку перед стартовой игрой Кубка африканских наций после того, как неподалеку началась перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.
Вооруженный конфликт начался на западе Камеруна, недалеко от тренировочной базы Лимбе, которую Мали и Гамбия используют во время проведения турнира. Сборной Мали пришлось остановить тренировку всего за несколько часов до начала игры с Тунисом. Согласно сообщениям местных медиа, на Центральном рынке города Буэа во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Сепаратисты возражали против проведения игр в западной части страны и уже взяли на себя ответственность за нападения.
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Матч-открытие КАН уже на первой минуте удивил: игрок сборной Буркина-Фасо ударил соперника из Камеруна между ног и не получил красной карточки.
Кубок африканских наций
В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил
Кубок Африки настолько крутой турнир, что в топ самых дорогих игроков не попали Исмаила Сарр и Николас Пепе. Остальные стоят очень-очень дорого.
Источник: Daily Mail.
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