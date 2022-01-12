Сборная Мали прервала тренировку перед стартовой игрой Кубка африканских наций после того, как неподалеку началась перестрелка между правительственными войсками и повстанцами.

Вооруженный конфликт начался на западе Камеруна, недалеко от тренировочной базы Лимбе, которую Мали и Гамбия используют во время проведения турнира. Сборной Мали пришлось остановить тренировку всего за несколько часов до начала игры с Тунисом. Согласно сообщениям местных медиа, на Центральном рынке города Буэа во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Сепаратисты возражали против проведения игр в западной части страны и уже взяли на себя ответственность за нападения.

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Источник: Daily Mail.

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