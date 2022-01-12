Главный судья матча Кубка африканских наций между Мали и Тунисом (малийцы победили 1:0) дважды завершил матч раньше времени.
Сначала замбийский арбитр Джанни Сиказве дал финальный свисток на 86-й минуте, но после протестов тунисцев возобновил игру. Окончательно судья свистнул на отметке 89:45 – при этом в последние 10 минут он три раза воспользовался ВАР, поставил пенальти и удалил футболиста сборной Мали. После свистка тунисцы накинулись на Сиказве и его бригаду – вмешалась охрана, которая увела судей от разъяренного тренерского штаба.
Ad
Кубок африканских наций
Тренировку Мали на Кубке Африки прервали из-за перестрелки
Перестрелка перед матчем не обошлась без жертв. На Центральном рынке города во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Матч-открытие КАН удивил уже на первой минуте: игрок сборной Буркина-Фасо ударил соперника из Камеруна между ног и не получил красной карточки.
Кубок африканских наций
В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил
ЧМ-2018
Тунис обыграл Панаму в матче за третье место в группе
Related Matches
Тунис
0
1
Мали
Реклама
Ad
Реклама
Ad