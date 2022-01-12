Главный судья матча Кубка африканских наций между Мали и Тунисом (малийцы победили 1:0) дважды завершил матч раньше времени.

Сначала замбийский арбитр Джанни Сиказве дал финальный свисток на 86-й минуте, но после протестов тунисцев возобновил игру. Окончательно судья свистнул на отметке 89:45 – при этом в последние 10 минут он три раза воспользовался ВАР, поставил пенальти и удалил футболиста сборной Мали. После свистка тунисцы накинулись на Сиказве и его бригаду – вмешалась охрана, которая увела судей от разъяренного тренерского штаба.

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