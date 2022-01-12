Сборную Туниса могут отстранить от Кубка африканских наций после отказа завершить матч против Мали.
Судья из Замбии Дженни Сиказве дал финальный свисток раньше положенного времени – когда игрокам сказали о необходимости вернуться и доиграть оставшиеся секунды матча, уже шла пресс-конференция. Футболисты сборной Мали согласились продолжить встречу, а игроки из Туниса отказались. Главный тренер мотивировал это тем, что прошло уже более получаса, и к тому моменту некоторые футболисты приняли ванны со льдом.
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Тунис подал запрос о переигровке встречи, но, как гласит регламент Кубка африканских наций, сборная считается проигравшей и должна быть исключена из чемпионата, так как не продолжила матч.
Кубок африканских наций
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Судья в матче Туниса и Мали творил полную жесть. Арбитр был явно не в себе – понятно, почему тунисцы отказались возвращаться.
Перед матчем вовсе случилась перестрелка, которая не обошлась без жертв. На Центральном рынке города во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Кубок африканских наций
Тренировку Мали на Кубке Африки прервали из-за перестрелки
Кубок африканских наций
В составе сборной Мали забил Адама Траоре. Его поменяли на Адама Траоре – и Адама Траоре снова забил
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