Сборную Туниса могут отстранить от Кубка африканских наций после отказа завершить матч против Мали.

Судья из Замбии Дженни Сиказве дал финальный свисток раньше положенного времени – когда игрокам сказали о необходимости вернуться и доиграть оставшиеся секунды матча, уже шла пресс-конференция. Футболисты сборной Мали согласились продолжить встречу, а игроки из Туниса отказались. Главный тренер мотивировал это тем, что прошло уже более получаса, и к тому моменту некоторые футболисты приняли ванны со льдом.

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Тунис подал запрос о переигровке встречи, но, как гласит регламент Кубка африканских наций, сборная считается проигравшей и должна быть исключена из чемпионата, так как не продолжила матч.

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Судья в матче Туниса и Мали творил полную жесть . Арбитр был явно не в себе – понятно, почему тунисцы отказались возвращаться.

Перед матчем вовсе случилась перестрелка, которая не обошлась без жертв . На Центральном рынке города во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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