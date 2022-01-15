Нападающий сборной Ганы Бенджамин Тетте ударил форварда из Габона Аарона Бупендзу по окончании матча команд на Кубке африканских наций.
После встречи, которая завершилась со счетом 1:1, началась потасовка, и Тетте решил вмазать Бупендзе кулаком по лицу – тот рухнул на газон. Ганец ударил соперника в толпе других игроков, поэтому алжирскому судье Лалу Бенбрахаму потребовалось несколько минут, чтобы определить, кому вручить красную карточку.
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