Поздним вечером 27 апреля 1993 года из Либревиля вылетел самолет. На борту Buffalo DHC-5D военно-воздушных сил Замбии находились 18 футболистов сборной страны, четыре тренера, председатель Футбольной ассоциации, чиновник, журналист и пять членов экипажа. Они путешествовали из Лусаки, столицы Замбии, в Дакар, где Замбия должна была сыграть с Сенегалом в отборочном матче чемпионата мира. Никто из находившихся на борту не выжил.

Замбийская сборная громыхнула на Олимпийских играх 1988 года: тогда африканская команда разгромила Италию со счетом 4:0 в 1/8 финала, а страйкер Калуша Бвалья сделал хет-трик. Результат стал полной неожиданностью: это не минимальная победа андердога благодаря шальному голу на контратаке после 89 минут глухой обороны, наоборот – итальянцы отбивались всю игру.

Ad

Калуша (фамилия Бвалья настолько распространена в Замбии, что он известен под своим именем) был звездой команды, технически одаренным и мощным форвардом. В 20 лет его заметил бельгийский скаут и перевез юнца в «Брюгге Серкль». На Олимпиаде-88 замбийцы вылетели в четвертьфинале после поражения от ФРГ, но Калуша с шестью мячами разделил второе место в списке бомбардиров турнира с будущим чемпионом в составе СССР Игорем Добровольским. Яркой игрой на международном турнире Бвалья заслужил трансфер в ПСВ из Эйндховена – переход спас ему жизнь.

Кубок африканских наций Игрок сборной Ганы ударил по лицу габонца после матча 15/01/2022 В 09:26

Калуша Бвалия в ПСВ Фото: Getty Images

Поражение от Туниса в финальном квалификационном матче оставило Замбию без ЧМ-1990, но успех на Олимпиаде мощно прокачал замбийский футбол. «Нкана Ред Девилз» в 1990-м сыграл в финале Кубка африканских чемпионов, а в следующем году местные «Рейнджеры» завоевали Кубок обладателей кубков Африки. В 1980-е правительство Замбии мощно вкладывалось в спорт: президент Кеннет Каунда был большим футбольным фанатом, и национализация медной промышленности дала ему средства на развитие любимой игры.

Он правил Замбией 27 лет, но к концу срока в экономике творился полный хаос. Страна отказалась от проведения Кубка африканских наций 1988 года из-за нехватки средств, и в 1991 году Каунду отстранили от должности. Медные рудники перешли обратно в частные руки, и финансирование футбола в прежних объемах прекратилось.

Поездки на выездные матчи становились все труднее, национальной футбольной федерации не хватало средств на аренду чартерных самолетов и даже на оплату мест в пассажирских рейсах. Часто спортивные функционеры обращались за помощью к ВВС страны, и военные одалживали им борт. Беда с бюджетом случилась не только по вине государства: в августе 1992-го главу местной футбольной федерации отстранили после исчезновения средств, заработанных в ходе тура по Корее.

Через несколько месяцев после отставки чиновника Замбия стартовала в квалификации к ЧМ с двух побед и готовилась к путешествию на Мадагаскар. Команда снова позаимствовала самолет у военных и отправилась в путь с остановкой в Малави, где экипаж несколько часов разбирался с дозаправкой: не могли понять, кому платить за топливо. Перед перелетом над Индийским океаном пилот настоял, чтобы игроки надели спасательные жилеты. Футболистов это повеселило, но спортсмены все понимали. «Парни всегда говорили: «Этот самолет нас когда-нибудь убьет», – вспоминал Калуша.

Калуша Бвалия у могил жертв трагедии Фото: Getty Images

Отбор к чемпионату мира продолжался для замбийцев выездным матчем с Сенегалом. Калуша отпросился на матч ПСВ, как и Чарльз Мусонда из «Андерлехта». Пилот Buffalo Фестон М'Хон планировал лететь в Дакар с тремя пересадками из-за необходимости регулярной дозаправки – самолет ВВС не слишком подходил для длительных путешествий. Один перевалочный пункт пришлось пропустить: военному борту запретили пересекать воздушное пространство Конго.

Сборная прилетела в столицу Габона Либревиль. После дозаправки самолет прошел все плановые проверки и взлетел снова, а через две минуты случилось страшное – пассажиры рейса увидели языки пламени в иллюминаторах по левому борту, оба двигателя заглохли, и воздушное судно стремительно спикировало в океан. Погибли все пять членов экипажа и 25 пассажиров. В том числе шесть членов олимпийской сборной 1988 года и 19-летний Мозес Чиквалаквала, лучший молодой игрок Замбии 1992-го.

Ходили слухи, что самолет по ошибке сбили габонские военные. Дипломатические отношения между Габоном и Замбией испортились на долгие годы, стороны не хотели платить за расследование и перекладывали ответственность друг на друга. На армейских бортах не устанавливают черные ящики, поэтому точных данных о причинах трагедии нет до сих пор.

В 2003-м году был опубликован официальный отчет. Неубедительный документ оставил много вопросов, но снял ответственность с Габона. Расследование показало, что левый двигатель самолета загорелся, пилот попытался его остановить, но по собственной ошибке и из-за неисправности сигнальной системы выключил не тот мотор. Еще один фактор – усталость пилота, перед перевозкой замбийцев он толком не отдохнул.

Обновленная команда Замбии, 1993 год Фото: Getty Images

Калушу спасла договоренность с ПСВ. Страйкер выжил и стал центральным звеном новой команды, которая получила прозвище «Чиполополо» – Медные Пули. Гол Калуши вывел Замбию на Кубок африканских наций, но сборная пролетела мимо чемпионата мира. В финальной встрече квалификации против Марокко замбийцы дважды пробили в каркас ворот, но проиграли.

«Люди продолжают думать о том, как все могло бы повернуться. Сборная уверенно шла к чемпионату мира и была к этому готова. Мы отчаянно хотим чего-нибудь добиться», – сказал тогда Калуша. Замбийцы могли выйти на ЧМ впервые в истории, но для них оставался КАН 1994-го. Замбия выступила мощно, казалось, трагедия придавала им импульс. В полуфинале Чиполополо обыграли Мали со счетом 4:0, но после решающего матча ликовали нигерийцы с Джей-Джей Окочей в составе. Калуша и компания уступили со счетом 1:2.

Казалось, на этом история трагедии 1993-го завершилась. Состав сборной менялся, память о произошедшем постепенно ослабевала. Калуша играл до 37 лет, недолго поработал тренером, а в 2008 году принял пост президента Футбольной ассоциации Замбии. Спустя 19 лет после катастрофы Бвалья вернулся на место случившегося в статусе главы замбийской делегации.

Калуша Бвалия с трофеем КАН Фото: Getty Images

По злой иронии, столица Габона Либревиль приняла финальный матч Кубка африканских наций 2012 года – Замбия участвовала в игре за главный трофей континента впервые с 1994-го. Никто не ставил на сборную харизматичного французского тренера Эрве Ренара, но «медные пули» вышли в финал на команду Кот-д'Ивуара, абсолютного фаворита.

Основное и дополнительное время встречи завершилось без голов, развязка наступила в марафоне пенальти из 18 ударов. Чиполополо победили в серии со счетом 8;7, а на арене развернулись сумасшедшие празднования. Было полно эмоциональных моментов: победители почтили память замбийской команды 1993 года, а Ренар на руках вынес на поле капитана сборной Джозефа Мусонду, получившего травму на 11-й минуте финала.

Трибьют жертвам трагедии 1993-го после победы на турнире Фото: Getty Images

Замбийцы так и не завершили миссию погибших футболистов (сборная по-прежнему ни разу не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира), но завоевали самую престижную награду Африки. Считалось, что жертвы трагедии могли составить лучшую команду в истории страны, но ее главный триумф случился через два десятка лет – под надзором Калуши, которому повезло выжить.

Кубок африканских наций-2022 не обходится без курьезов. Судья матча между Мали и Тунисом дважды завершил игру раньше времени – спасать рефери пришлось охране.

Мохамед Салах, Садио Мане и другие в рейтинге самых дорогих игроков главного турнира Африки.

Салах – лучший африканский футболист мира в сезоне-2021/22, но Мо не может договориться с «Ливерпулем» о новом контракте. У египтянина завышенные требования по зарплате или «красные» жадничают?

Источники: Independent, BBC, ESPN, These Football Times,

Кубок африканских наций Сборную Туниса могут исключить из Кубка Африки 12/01/2022 В 20:17