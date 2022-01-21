Болельщики сборной Сьерра-Леоне штурмуют дом Кея Камара во Фритауне после того, как футболист смазал пенальти в матче группового этапа против Экваториальной Гвинеи.
Камара предоставился шанс сравнять шанс на 85-й минуте, но мяч потащил вратарь. В плей-офф из группы Е прошли Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. В рейтинге команд, занявших третье место, Сьерра-Леоне заняла предпоследнюю строчку и также не попала в следующий раунд. Разозленные фанаты обступили дом Камара – на пути у болельщиков встала полиция.
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