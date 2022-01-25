Камерун победил сборную Коморских островов (2:1) в 1/8 финала Кубка Африки. Перед матчем произошла трагедия – в давке погибли 8 человек, еще 38 пострадали, 7 из них получили серьезные травмы.

По официальным данным, игру посетили 50 тысяч человек при вместимости стадиона в 60 тысяч. Однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, арену разрешено заполнять лишь на 80%. Охрана не смогла сдержать желающих попасть на стадион и не контролировала ситуацию как следует. Толпа в подтрибунном помещении постоянно увеличивалась. Люди падали, а другие на них сверху наступали, что и привело к трагедии.

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