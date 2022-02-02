Замбийский арбитр Джанни Сиказве объяснил решение в матче Тунис – Мали, когда он сначала дал финальный свисток на пять минут раньше, а затем возобновил игру и свистнул за минуту до конца.

«Было очень жарко, с ужасной влажностью, более 80%. После того, как мы разогрелись перед матчем, стало тяжело. Сколько бы воды ни пил, я всегда чувствовал жажду. Со временем стало еще хуже. Я начал терять ориентацию. Я больше не слышал ассистентов, которые пытались поговорить со мной в наушниках, помочь мне, потому что видели, что что-то не так. Я их не слышал и не помню об этом. Я был в своем мире, отрезанный от помощников.

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Они назвали это тепловым ударом, но все могло быть намного серьезнее. Когда я попал в больницу, мне сказали, что я могу впасть в кому в любой момент. В тот день я чуть не оказался в гробу. То, что произошло, было очень опасно, но сейчас, к счастью, я в добром здравии. Думаю, что бог сказал мне закончить матч. Он спас меня», – сказал Сиказве.

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В той встрече судья из Замбии серьезно ошибался , но его не наказали – спустя пять дней арбитр работал ассистентом ВАР на игре группового этапа между Габоном и Марокко.

А перед игрой Туниса и Мали случилась перестрелка. Не обошлось без жертв : на Центральном рынке города во время обстрела погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Источник: L'Equipe.

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