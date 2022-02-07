«Африканцы чуть талантливее европейцев. Я не вижу ни одной причины, почему африканская сборная не может выиграть ЧМ. Это одна из простейших задач – нужно просто выиграть парочку матчей», – поделился мыслями легенда «Барселоны» Самюэль Это'о накануне старта Кубка Африки-2022. Умозаключение камерунца многим показалось спорным и наивным и привело к бурной дискуссии в соцсетях.

На текущий момент наивысшее достижение африканцев на мировом первенстве: три четвертьфинала сборных Камеруна (в том числе с Валерием Непомнящим на посту главного тренера) в 1990 году, Сенегала в 2002-м и Ганы в 2010-м. Любой выход в плей-офф африканской команды, которую начинает поддерживать весь континент, воспринимается не иначе как сенсация – даже спустя 20 лет подвиг Алиу Сиссе и его партнеров на ЧМ-2002 в Японии и Корее вспоминается гораздо чаще и описывается эпичнее, чем бронзовые медали сборной Турции того же года.

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Сборная Сенегала на ЧМ-2002 Фото: Getty Images

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История показывает, что Африка способна поставлять футболу топовых талантов: Джорджа Веа (единственного африканского обладателя «Золотого мяча»), Дидье Дрогба, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Рияда Мареза и других. Но игра все стремительнее отказывается от ярких индивидуальностей в угоду дисциплинированности, а как раз это в дефиците у африканского футбола.

Буквально каждый чемпионат мира вокруг африканской команды разгорается невообразимый скандал: чаще всего на почве денег. Ярче всех за историю турнира облажалась сборная Камеруна в 2014 году. Игроки привезли с собой в Бразилию девушек легкого поведения, ругались друг с другом во время матчей и подло действовали против соперников (исподтишка били сзади, провоцировали). Выступление команды можно было с легкостью предугадать еще раньше: перед стартом турнира камерунцы поссорились с местной федерацией из-за маленьких премиальных, что сбило спортивный настрой у всей команды. Иронично, но предводителем восстания и последующей причиной развала команды стал именно Самюэль Это'О. В итоге камерунцы проиграли все три матча группового этапа.

Самюэль Это'О и сборная Камеруна на ЧМ-2014 Фото: Getty Images

Справедливости ради, подобный ад присущ не только африканцам. Сборная Франции в нулевых наглядно показала, как можно слить золотое поколение футболистов бездарным менеджментом. Игроки каждый крупный турнир поставляли прессе уйму скандальных материалов и устраивали бойкоты против тренеров и руководства. Это привело лишь к одной яркой главе – финалу ЧМ-2006, до которого французы добрались вопреки управленческому хаосу и раздору внутри коллектива.

С другой стороны, в те времена в футболе класс еще мог побить порядок. Прямо сейчас схожая вакханалия творится в «ПСЖ», где всем рулят агенты и анархия. Вместо внятной командной игры – ставка на индивидуальное мастерство Месси-Мбаппе-Неймар, а вместо беспрекословной власти главного тренера – вечные интриги от окружения футболистов. Дисциплина Томаса Тухеля чуть не сотворила чудо и не подарила парижанам победу в ЛЧ-2021, но через полгода немца безжалостно отправили в отставку. Поэтому в топе находятся структурированные проекты, как «Челси» и «Манчестер Сити», готовые в случае форс-мажора усадить на лавку провинившуюся 100-миллионную звезду, а не сброд топчиков в «ПСЖ».

«ПСЖ» против «Лиона» Фото: Getty Images

Более глобальным примером ужасов африканского руководства стал только что завершившийся Кубок Африки, который каждую неделю взрывал новостные ленты невообразимыми управленческими провалами. В 1/8 финала на стадионе перед матчем Камерун – Коморские острова произошла давка, которая унесла жизни восьми болельщиков, ранения получили еще около 50. А ранее главный арбитр дважды дал преждевременный финальный свисток во время матча между Тунисом и Мали: сначала на 85-й минуте, затем под давлением игроков и тренерских штабов возобновил матч, чтобы завершить его на 89-й. И это лишь малая часть того трэша, который нам подарил турнир.

Быстрее воплотить мечту Это'О в жизнь можно, поставив во главе какой-либо федерации африканской сборной толковых менеджеров, которые привнесут ясность и дисциплину в руководство, а также охладят пыл горячих по характеру футболистов. Именно так к успеху на ЧМ-2018 пришла сборная Франции, которая многими воспринимается коллективом африканских звезд. Но Поль Погба, Килиан Мбаппе и другие сформировались как личности именно во Франции, получили европейское футбольное образование и тренировались в условиях жесткой дисциплины Дидье Дешама.

«Балует ли меня Дешам? Нет. Он говорит мне правду, подталкивает к сильной игре, к выполнению задач. Дидье всегда поддержит, но будет прямолинейным», – рассказывал Погба в интервью. В сборной Франции француз более дисциплинирован и сконцентрирован при игре без мяча, следует тактическим указаниям. При этом в «Манчестер Юнайтед» Поль играет расхлябанно, за что подвергается жесткой критике со стороны прессы и болельщиков. В чем же дело? Ответ на вопрос дал Жозе Моуринью: «На чемпионате мира в России он был изолирован от внешнего мира и думал только о футболе, в клубе у него другая обстановка. В таких моментах легко терять концентрацию».

Поль Погба в сборной Франции Фото: Getty Images

Провал французов на Евро-2020 связывают именно с потерей авторитета Дешама. L'Equipe поделился инсайдом, что игроки начали влиять на решения тренера, а некоторые открыто стали высказывать недовольство тактическими решениями – например, позицией Антуана Гризманна на поле или возвращением в состав Карима Бензема.

Пример с французами длиной в два десятилетия лишь подтверждает, что дисциплина в современном футболе необходима любой сборной, вне зависимости от континента. Индивидуальности могут выиграть матч, но не турнир.

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