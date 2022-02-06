Сборная Сенегала победила команду Египта в финальном матче прошедшего в Камеруне Кубка африканских наций.

Основное и дополнительное время матча забитых мячей не принесли, хотя еще на 7-й минуте звезда сенегальцев Садио Мане мог реализовать 11-метровый удар, но не переиграл вратаря.

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Пенальти в итоге и определили победителя. Египтяне ошиблись дважды и все тот же Мане исправился и отправил решающий мяч с точки – 4:2.

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Сенегал впервые стал сильнейшей командой на континенте. Прежде «львы теранги» дважды играли в финалах (2002, 2019), но терпели неудачу. Египет остается самой титулованной сборной Африки (7 побед в КАН).

Этот КАН запомнился не только красивой игрой, но и неприятными скандалами, вроде работы замбийского арбитра

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