Сборная Сенегала победила команду Египта в финальном матче прошедшего в Камеруне Кубка африканских наций.
Основное и дополнительное время матча забитых мячей не принесли, хотя еще на 7-й минуте звезда сенегальцев Садио Мане мог реализовать 11-метровый удар, но не переиграл вратаря.
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Пенальти в итоге и определили победителя. Египтяне ошиблись дважды и все тот же Мане исправился и отправил решающий мяч с точки – 4:2.
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Сенегал впервые стал сильнейшей командой на континенте. Прежде «львы теранги» дважды играли в финалах (2002, 2019), но терпели неудачу. Египет остается самой титулованной сборной Африки (7 побед в КАН).
Этот КАН запомнился не только красивой игрой, но и неприятными скандалами, вроде работы замбийского арбитра.
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