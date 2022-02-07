Кубок Африки-2022 имеет все шансы стать самым абсурдным и нелепым турниром в современной истории футбола. Он успел впитать в себя лучи хейта еще до старта: тренеры и болельщики негодовали, что их команды оставляют без лучших футболистов посреди сезона. В ответ африканские эксперты отстаивали честь Кубка Африки, называя его вторым сильнейшим футбольным турниром после чемпионата мира и обвиняя недоброжелателей в расизме.

Уже через несколько дней после старта «второй сильнейший турнир планеты» прочно закрепился в заголовках медиа. Но вовсе не из-за искрометного и безбашенного футбола, а из-за трэша и организаторских просчетов. Рассказываем, чем зрителям запомнился Кубок Африки-2022.

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Судья дважды преждевременно закончил матч

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Дженни Сиказве на Кубке Африки Фото: Getty Images

Веселье началось с первых матчей: замбийский рефери Дженни Сиказве судил игру между Тунисом и Мали на групповом этапе и стал главным героем. Помимо того, что Сиказве показал красную карточку и назначил два пенальти, так он еще дважды ошибочно дал финальный свисток. Сначала Дженни закончил матч на 85-й минуте, но ассистенты указали на ошибку и совместно возобновили игру. Как оказалось, судья не собирался учиться на собственных свистнул во второй раз на отметке 89:49, лишив игроков не только 11 секунд основного, но и нескольких минут компенсированного времени.

Разумеется, на поле сразу же началась суета: члены сборной Туниса (которая проиграла 0:1) ринулись атаковать судью, но тот был непреклонен. В итоге через 40 минут игрокам дали добро доиграть матч, но здесь тоже не обошлось без странностей. Малийские футболисты вышли на поле, хотя финальный счет их устраивал – а вот сборная Туниса проигнорировала решение и осталась в раздевалке.

Спустя время Сиказве объяснил действия плохим самочувствием. «Было очень жарко, уровень влажности составлял около 85%. Я видел, как люди, исполнявшие свой долг, возвращаются в свои страны в гробах. Я был очень близок к тому, чтобы впасть в кому. Еще немного, и это был бы конец. Думаю, бог спас меня, сказав мне закончить игру», – уверял Дженни.

Организаторы не могли включить правильный гимн

Сборная Мавритании Фото: Getty Images

Всего через несколько часов организаторы снова отличились. В матче между сборными Гамбии и Мавритании они напортачили с церемонией исполнения гимнов, включив ошибочный для мавританцев. Причем это повторилось еще дважды!

Члены сборной Мавритании по-разному отреагировали на ошибку: кто-то откровенно негодовал, а кто-то еле сдерживал смех. В конце концов организаторы забили на все и попросили игроков самостоятельно исполнить гимн, но те отказались.

Ганский форвард покинул поле, чтобы не получить красную

Рефери Лалу Бенбраам показывает красную карточку Бенджамину Тетте Фото: Getty Images

На 91-й минуте форвард сборной Ганы Бенджамин Тетте вышел на замену, чтобы потянуть время в ничейном противостоянии со сборной Габона. В оставшееся время ничего интересного не произошло, зато Бенджамину удалось отличиться после финального свистка. Футболисты устроили послематчевую потасовку прямо на поле – Тетте никак не мог пропустить замес и нанес удар по лицу габонцу Аарону Бупендзу.

Судья Лалу Бенбраам долго не мог выяснить, кто отправил Бупендзу в нокдаун, поэтому обратился за помощью к видеоассистентам. Тетте понял, что его скоро раскроют, поэтому придумал гениальный план, как избежать наказания: он просто убежал в подтрибунку. Увы, не помогло – судья не дождался игрока и показал прямую красную в пустоту. Наказание все равно долетело до Тетте: он пропустил важнейший матч с Коморами, который сборная Ганы проиграла и, как следствие, вылетела с турнира.

Коморы играли с полевым в воротах

Коморы вышли в плей-офф как раз благодаря победе над сборной Ганы: попали в число лучших команд с третьего места и наткнулись на камерунцев в 1/8 финала. Потенциально жесткая заруба за четвертьфинал была фактически отменена после вспышки ковида у Комор. За пару дней до игры было выявлено семь положительных тестов у игроков – как назло, вирус накрыл всех вратарей.

Шакер Аль-Хадур против сборной Камеруна Фото: Imago

По регламенту турнира, матч проходит, если в заявку наберется 11 игроков. Если у команды отсутствуют вратари, то место в воротах должен занять полевой. Так и произошло – левый защитник «Аяччо» Шакер Аль-Хадур из первого дивизиона надел перчатки и отбивался от сокрушительных атак камерунцев. Шакера даже нарядили в подобающую вратарскую форму, но федерация Коморских островов, видимо, забыла поменять новоявленному киперу номер, поэтому его пришлось наносить поверх оригинального (он принадлежал запасному голкиперу, не попавшему в заявку на матч).

Аль-Хадур провел отличный матч и даже совершил четыре сейва, но все равно не уберег команду от двух пропущенных мячей. На 81-й минуте Коморы сократили отставание, но все равно проиграли и отправились домой.

Восемь человек погибли в давке у стадиона

Матч Камерун – Коморские острова стал эпицентром еще одного события, но уже трагического характера. Перед матчем стюарды закрыли ворота стадиона «Олембе», но это не остановило некоторых болельщиков: они все равно пытались прорваться на стадион. В итоге произошла давка, в ходе которой погибли восемь человек, а еще более 50 получили травмы. Президент Африканской конфедерации футбола Венсан Абубакар объяснил ситуацию тем, что на стадион пришло больше болельщиков, чем могла вместить арена, но все равно не снял ответственности с тех, кто закрыл ворота.

«Мы сходимся во мнении, что болельщиков было на несколько тысяч больше, чем ожидалось. То, что произошло, с точки зрения плотности людей и управления людскими потоками больше никогда не повторится. Ворота должны были быть открытыми, но по необъяснимым причинам этого не было сделано», – объяснял Венсан. Через несколько дней организаторы лишили стадион «Олембе» четвертьфинального поединка, но оставили ему финал.

Мимо трагедии не смогли пройти игроки камерунской сборной. Посоветовавшись с Самюэлем Это'О (президентом камерунской федерации футбола), футболисты решили перевести премиальные за выход в плей-офф турнира жертвам давки.

К сожалению, организаторские просчеты лишили Кубок Африки положительного освещения в соцсетях. Африканские болельщики и игроки всегда славились колоритностью и безбашенностью, которые сейчас редко встретишь в европейском футболе, но все это ушло на второй план. Вряд ли победу сенегальцев в финале будут обсуждать с таким энтузиазмом, как странный регламент турнира или ужасную работу стюардов.

Исключить полностью ошибки невозможно, уж слишком непредсказуем человеческий фактор. Но подобные регулярные недочеты наносят значительный репутационный урон турниру, который в целом не шибко привлекателен для зарубежной аудитории. Ясно одно: организаторам определенно будет чем заняться до старта следующего розыгрыша, который намечен на осень 2023 года.

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