Финал африканской Лиги чемпионов между тунисским «Эсперансом» и марроканским «ВАК Касабланка» был прерван досрочно из-за поломки VAR и возникшего скандала.

Первый матч закончился со счетом 1:1, в ответном «Эсперанс» повел на 41-й минуте. На 59-й счет сравнялся, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. Арбитр хотел проверить свое решение с помощью системы видеоповторов, так как видимость была не очень хорошей из-за затянувшей поле пиротехники, но не смог этого сделать из-за технической поломки.

Вердикт остался в силе, и игроки «Касабланки» ему воспротивились. Запасные и тренеры выбежали на поле, игра была прервана. Победителем турнира объявили «Эсперанс».

Это четвертая победа тунисского клуба в финале Лиги чемпионов Африки.

В прошлом году победителем также стал «Эсперанс».

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