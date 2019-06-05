Финал африканской Лиги чемпионов будет переигран из-за судейского скандала

Второй матч финала африканской Лиги чемпионов между «Эсперансом» (Тунис) и «ВАК Касабланка» (Марокко) будет переигран.

По информации Medias24, 4 и 5 июня исполнительный комитет КАФ провел срочное заседание и постановил провести встречу заново. Матч состоится на нейтральной территории. Решение было принято единогласно. «Эсперанс» заявил, что будет подавать апелляцию в CAS.

Ответный матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Эсперанса» – судья отменил ответный мяч из-за спорного офсайда и не смог воспользоваться VAR из-за технической поломки. Запасные игроки «ВАК» высыпали на поле, и игру прервали, засчитав «Эсперансу» победу.

В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.

Поломка VAR стала причиной скандала и досрочного завершения финала африканской Лиги чемпионов

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