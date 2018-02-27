Усэйн Болт подписал контракт с «Мамелоди Сандаунз»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, который завершил карьеру в прошлом году, подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

В составе африканской команды ямаец тренировался с начала 2018-го. Ранее ходили слухи, что Усэйн мог оказаться в дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед».

«Футбол никогда не будет прежним», – иронично написал в твиттере чемпион.

Болт завершил карьеру летом 2017-го после чемпионата мира в Лондоне. В заключительной гонке в карьере ямаец получил травму бедра, от которой восстанавливался 5 месяцев.

Несколько недель назад Болт предложил услуги клубу Дэвида Бекхэма «Майами».

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