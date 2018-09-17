Трагедия на матче африканской ЛЧ: конная полиция насмерть затоптала пятерых фанатов

Трагедией завершился матч африканской Лиги чемпионов между «Примейру» (Ангола) и «Мазембе» (ДР Конго). Игра прошла на стадионе «11 ноября» в столице Анголы Луанде и завершилась вничью 0:0.

По окончании матча у одного из выходов началась давка, образовавшаяся из-за запертых ворот. После их открытия толпа вывалила прямиком под конную полицию, информирует antvt.

В результате трагедии погибло пять человек, еще семь получили повреждения различной степени тяжести.

Министерство спорта Анголы обвинило жертв трагедии в недостаточных мерах собственной безопасности.

В прошлом году в давке перед матчем первого тура чемпионата Анголы в Уиге погибло 17 болельщиков, еще 60 получили травмы.

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