Фанаты «Эсперанса» раскурочили автобус «Аль-Ахли». Через 3 часа тунисцы выиграли африканскую ЛЧ

Обстановка вокруг ответного финального матча африканской Лиги чемпионов между «Эсперанс» (Тунис) и «Аль-Ахли» (Египет) предельно накалилась за час до игры. Болельщики тунисского клуба забросали автобус «Аль-Ахли» камнями.

Полузащитник египетской команды Хешам Мохамед получил травму лица и не сыграл.

«Аль-Ахли» обыграл «Эсперанс» в первом матче со счетом 3:1. В ответной встрече тунисцы разгромили египтян (3:0) и завоевали кубок.

Ранее «Эсперанс» брал Кубок африканских чемпионов в 1994 и 2011 годах.

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