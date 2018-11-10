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Фанаты «Эсперанса» раскурочили автобус «Аль-Ахли». Через 3 часа тунисцы выиграли африканскую ЛЧ
Вот так поворот.
Обстановка вокруг ответного финального матча африканской Лиги чемпионов между «Эсперанс» (Тунис) и «Аль-Ахли» (Египет) предельно накалилась за час до игры. Болельщики тунисского клуба забросали автобус «Аль-Ахли» камнями.
Полузащитник египетской команды Хешам Мохамед получил травму лица и не сыграл.
«Аль-Ахли» обыграл «Эсперанс» в первом матче со счетом 3:1. В ответной встрече тунисцы разгромили египтян (3:0) и завоевали кубок.
- Ранее «Эсперанс» брал Кубок африканских чемпионов в 1994 и 2011 годах.
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