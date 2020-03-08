«Мазембе» обыграл «Раджу» из Касабланки во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КАФ – 1:0.

После матча футболисты гостей устроили разборки с фанатами хозяев – один игрок прыгнул в толпу и ударил кого-то на трибуне, другой футболист плюнул в толпу.

Как написал один из пользователей реддита, болельщики весь матч творили жесть – закидывали футболистов соперника мусором, а в перерыве выгнали команду из раздевалки.

По сумме двух матчей сильнее оказалась «Раджа» – 2:1.

В воскресенье команде предстоит матч в еще одной Лиге чемпионов – арабской.

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