Eurosport
Ад в африканской ЛЧ: футболист ударил фаната соперника, другой – плюнул в толпу
Команда весь матч терпела нападки от болельщиков.
«Мазембе» обыграл «Раджу» из Касабланки во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КАФ – 1:0.
После матча футболисты гостей устроили разборки с фанатами хозяев – один игрок прыгнул в толпу и ударил кого-то на трибуне, другой футболист плюнул в толпу.
Как написал один из пользователей реддита, болельщики весь матч творили жесть – закидывали футболистов соперника мусором, а в перерыве выгнали команду из раздевалки.
- По сумме двух матчей сильнее оказалась «Раджа» – 2:1.
- В воскресенье команде предстоит матч в еще одной Лиге чемпионов – арабской.
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