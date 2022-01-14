Форвард «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет на Кубке Африки. У нападающего были выявлены проблемы с сердцем после недавно перенесенного ковида. Схожие проблемы были обнаружены и у других футболистов сборной Габона – Марио Лемина и Акселя Мейе.

Обамеянг сдал положительный тест на ковид по прилете на Кубок Африки. Форвард «Арсенала» незадолго до этого был замечен на вечеринке в Дубае.

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В апреле 2021 года Обамеянг провел две недели в больнице после заражения малярией.

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