Экс-тренер сборной Алжира: «В 2010 году власти страны уговаривали меня сдать матч КАН Египту»

Бывший главный тренер сборной Алжира Рабах Саадан рассказал, что его команда намеренно проиграла сборной Египта в полуфинале Кубка африканских наций. Матч проходил в 2010 году и закончился со счетом 4:0 в пользу египтян.

За два месяца до встречи в полуфинале КАН игроки сборной Алжира не пустили египтян на чемпионат мира-2010, обыграв их в дополнительном матче группы C (1:0). Когда дело дошло до ремейка в полуфинале КАН, власти Алжира, по словам Саадана, попросили его отдать матч Египту.

«Они прислали мне сообщение, чтобы мы сдали игру. Я отказался это делать. Они сказали мне, что нашим египетским друзьям нужна победа в Кубке африканских наций. «Мы едем на чемпионат мира, так что пусть они возьмут Кубок. Тогда у них будет меньше проблем по возвращении домой», – вот что я услышал.

Я отказался продавать свою страну. Команда проиграла со счетом 0:4, потому что я отказался продавать свою страну. Я был во главе сборной, и я отказался. Когда игроки вышли на поле, я понял, к чему все идет. Счет был 0:4, но мы могли проиграть и 0:5, и 0:6. Я ни о чем не жалею, это осталось в прошлом», – приводит слова Саадана KingFut.

На ЧМ-2010 сборная Алжира не вышла из группы, набрав одно очко.

Сборная Египта победила на Кубке африканских наций-2010 – в финале «фараоны» разделались с Ганой (1:0).

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