Балестье Халса
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    14:45
    18.03.20
    Bishan Stadium
    Хуганг Юнайтед
      AIA Singapore Premier League • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Балестье Халса - Хуганг Юнайтед
      AIA Singapore Premier League - 18 марта 2020

      Футбол, AIA Singapore Premier League. Следите за матчем Балестье Халса – Хуганг Юнайтед на Eurosport.ru! 18 марта 2020 года в 14:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Балестье Халса и Хуганг Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Балестье Халса и Хуганг Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет