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Датский клуб разыграл билеты в спа-бассейн возле футбольного поля. В нем искупались три девушки

Датский клуб разыграл билеты в спа-бассейн возле футбольного поля. В нем искупались три девушки
Eurosport

1 час назадОбновлено 27 мин. назад

Зрителям было жарко, несмотря на мороз и снегопад.

Датский «Хобро» придумал шикарную акцию к приезду самого титулованного клуба страны «Копенгагена».

Возле поля был установлен спа-бассейн, в котором отдыхали три девушки в купальниках. Они спокойно наблюдали за игрой и пили пиво пивоварни Hancock – одного из спонсоров «Хобро».

Одна из девушек выиграл билет в бассейн, правильно ответив на вопрос, кто производит газированный напиток Sport Cola (ответ – пивоварня Hancock). В итоге она позвала с собой двух подруг, которые порадовали собравшихся на стадионе зрителей.

В перерыве одна из купальщиц пробежалась по заснеженному полю под аплодисменты трибун.

  • «Хобро» проиграл 0:2, зато заработал 1300 евро.
  • В день игры в Хобро стоял мороз -4.

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(фото: инстаграм «Хобро»)

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