Трюкач из «Копенгагена» включил режим Неймара и обыграл четверых перед голом

Полузащитник «Копенгагена» Расмус Фальк открыл счет в матче чемпионата Дании против «Раннерс» великолепным слаломным проходом.

Датчанин получил мяч на линии штрафной, обыграл трех защитников, а после и голкипера хозяев, после чего закатил мяч в уже пустые ворота.

Еще один гол за «Копенгаген» в конце игры забил бывший форвард московского «Локомотива» Даме Н'Дойе – 2:0. Столичный клуб продолжает лидировать в чемпионате.

На счету Фалька два мяча в 21 матче датской Суперлиги-2018/19.

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