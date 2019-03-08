На поле выйдут Бейонсе, Д'Арк и Обама. Футболисты «Норшелланна» нанесли на футболки имена женщин

Футболисты датского «Норшелланна» поучаствовали в акции к Международному женскому дню, нанеся на игровые футболки женские имена. Чести удостоились знаменитые женщины, которых игроки считают примерами для подражания.

«Международный женский день посвящен правам и равноправию женщин, лучший способ привлечь к этому внимание – использовать медийность команды. Мы в «Норшелланне» уделяем большое внимание равноправию. Наши игроки придумали, к каким женским ролевым моделям они хотят привлечь внимание», – приводит DR слова директора клуба Сёрена Кристенсена.

«Когда нам про это рассказали, мы сначала немного посмеялись. Но в целом я считаю идею хорошей. Надеюсь, что люди больше узнают о проблемах нашего общества, и если у нас получится что-то изменить, мы будем счастливы. Сами мы узнали многое о правах женщин», – рассказал футболист клуба Андреас Сков.

Сков выбрал ролевой моделью певицу Бейонсе. Также футболисты выбрали Жанну Д'Арк, горнолыжницу Яницу Костелич, писательниц Астрид Линдгрен и Джоан Роулинг, теннисисток Серену Уильмс и Каролин Возняцки, королеву Дании Маргрете, бывшую первую леди США Мишель Обаму и даже мать Терезу.

В воскресенье, 10 марта, «Норшелланн» выйдет в необычных футболках на матч против «Копенгагена».

Команда идет на шестом месте в национальном чемпионате.

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