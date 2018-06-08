Ганского игрока «Мальмё» осудили на 2 года и 8 месяцев за изнасилование 14-летней девочки

В Швеции состоялся судебный процесс по делу полузащитника «Мальмё» Кингсли Сарфо.

Как пишет sydsvenskan.se, 23-летний футболист из Ганы получил 2 года и 8 месяцев тюремного срока за то, что вступил в интимную связь с несовершеннолетней девушкой.

В августе 2016 года Сарфо переспал с 14-летней девочкой. После этого она заявила игроку, что не хотела вступать в связь, но продолжила общение через социальные сети.

Через год Сарфо снова встретился с девушкой и, по ее словам, склонил ее к сексу. Когда девушка захотела в туалет, игрок проследовал за ней в кабинку в общественном парке и закрыл дверь. «Ситуация была неприятной, и я не хотела заниматься сексом», – отметила жертва на допросе.

Сам Сарфо признал на суде, что вступал с девушкой в интимную связь. Тем не менее, полузащитник «Мальмё» заявил, что не знал о ее реальном возрасте.

Суд не поверил показаниям Сарфо и постановил, что девушка говорила ему о своем возрасте.

Помимо переписок с жертвой, подавшей в суд, были найдены переписки игрока с двумя 12-летними девочками, которым он задавал вопросы сексуального характера.

Семья девушки обратилась в суд после того, как она узнала о своей беременности и предположила, что Сарфо – отец ребенка.

(Фото: Footballmadeinghana.com )

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