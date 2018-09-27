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«Давно в Швеции не забивали со своей половины», – подумал Исламович и исполнил шедевр

«Давно в Швеции не забивали со своей половины», – подумал Исламович и исполнил шедевр
Eurosport

52 мин. назад

Что-то невероятное.

«Эстерсунд» победил «Броммапойкарну» в матче чемпионата Швеции (3:1) благодаря хет-трику Дино Исламовича. Один из его голов вышел просто бомбическим.

В начале второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев форвард решился на сверхдальний удар со своей половины поля. Мяч по сумасшедшей дуге опустился точно в угол, чего никак не ожидал кипер гостей.

  • «Эстерсунд» занимает пятое место в чемпионате Швеции-2018/19. До третьего места – 5 очков.
  • В матче первого круга с «Броммапойкарной» Исламович отметился дублем. Всего на его счету в турнире 7 голов.

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