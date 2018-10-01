У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун

У полузащитника Кеннеди Бакирчиоглу из «Хаммарбю» случился удачный вечер.

В матче 24-го тура чемпионата Швеции против «Гётеборга» Бакирчиоглу подошел к дальнему штрафному. На 79-й минуте 37-летний ветеран вжарил по воротам и попал точно в левую девятку.

Кеннеди побежал к трибунам праздновать гол и внезапно поймал бутылочку пива. Швед открыл ее, сделал пару глотков, добежал до углового флага и рухнул в объятья фанатов.

«Хаммарбю» выиграл у «Гётеборга» – 3:0 и остался на третьем месте в чемпионате.

Кеннеди Бакирчиоглу вы можете помнить по трем годам в «Аяксе» (2007-2010) и по двум сезонам в «Расинге» (2010-2012).

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