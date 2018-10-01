Eurosport
У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун
Не жизнь, а мечта.
У полузащитника Кеннеди Бакирчиоглу из «Хаммарбю» случился удачный вечер.
В матче 24-го тура чемпионата Швеции против «Гётеборга» Бакирчиоглу подошел к дальнему штрафному. На 79-й минуте 37-летний ветеран вжарил по воротам и попал точно в левую девятку.
Кеннеди побежал к трибунам праздновать гол и внезапно поймал бутылочку пива. Швед открыл ее, сделал пару глотков, добежал до углового флага и рухнул в объятья фанатов.
- «Хаммарбю» выиграл у «Гётеборга» – 3:0 и остался на третьем месте в чемпионате.
- Кеннеди Бакирчиоглу вы можете помнить по трем годам в «Аяксе» (2007-2010) и по двум сезонам в «Расинге» (2010-2012).
В Швеции выпустили пиво с названием «Пошли на *** [фиг], я за «Миллуолл»
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