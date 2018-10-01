Eurosport

У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун

У шведского ветерана выдался отличный вечер: бахнул шикарный штрафной и отхлебнул пивка с трибун
Eurosport

40 мин. назад

Не жизнь, а мечта.

У полузащитника Кеннеди Бакирчиоглу из «Хаммарбю» случился удачный вечер.

В матче 24-го тура чемпионата Швеции против «Гётеборга» Бакирчиоглу подошел к дальнему штрафному. На 79-й минуте 37-летний ветеран вжарил по воротам и попал точно в левую девятку.

Кеннеди побежал к трибунам праздновать гол и внезапно поймал бутылочку пива. Швед открыл ее, сделал пару глотков, добежал до углового флага и рухнул в объятья фанатов.

  • «Хаммарбю» выиграл у «Гётеборга» – 3:0 и остался на третьем месте в чемпионате.
  • Кеннеди Бакирчиоглу вы можете помнить по трем годам в «Аяксе» (2007-2010) и по двум сезонам в «Расинге» (2010-2012).

В Швеции выпустили пиво с названием «Пошли на *** [фиг], я за «Миллуолл»

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Швеции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 923 просмотровВчера в 17:09
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
1 627 просмотровВчера в 17:38
А еще вам может понравиться