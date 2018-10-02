FotbollDirekt: «Манчестер Юнайтед», «Зенит» и «Локомотив» интересуются Андреасом Гранквистом

Экс-защитник «Краснодара» Андреас Гранквист может перейти в английскую Премьер-лигу. Игроком интересуется «МЮ», который готов сделать предложение «Хельсингборгу» уже в январе.

За Андреасом продолжают следить и два российских клуба – «Зенит» и «Локомотив». Гранды РПЛ рассматривали возможность покупки Гранквиста летом, но и после закрытия трансферного окна не утратили интерес, сообщает FotbollDirekt.

Гранквист начинал карьеру в «Хельсинборге», где отыграл с 2004 по 2007 год.

Защитник выступал за «Краснодар» с 2013 по 2018 год.

В 2017 году его признали футболистом года в Швеции.

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